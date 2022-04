दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी (Black Marketing of PDS food Grains In Darbhanga) करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर राजद नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. राजद नेतओं ने आरोप लगाया है कि हाल में कालाबाजारी की शिकायत और अनाज पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है. उन्होंने पीडीएस में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग (RJD Demand Action Against Racket Of Grains Black Marketing In Darbhang) की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा है मनोबलः राजद नेता उदय शंकर यादव ने आरोप लगाया कि दरभंगा जिले में गरीब-असहायों के हिस्से का सरकारी अनाज कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है. शिकायत के बाद भी अनाजों की कालाबाजारी न तो रुक रही है, न ही दोषियों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इस कारण कारोबार में शामिल लोगों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है.

जांच के नाम पर खानापूर्तिः उदय शंकर यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. कालाबजारी में संलिप्त दोषी अधिकारी, पीडीएस दुकानदार, अनाज भंडारण में लगे कर्मचारी और एजेंसी पर कार्रवाई के बजाय खानापूर्ति कर गरीब चालक और उप चालक के नाम मुकदमा दर्ज किया जाता है.

उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की ओर से कुशेश्वरस्थान बिहार राज्य भंडार निगम के गोदाम में जिला प्रशासन जीपीएस ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवा कर दोषियों पर कार्रवाई करे, नहीं तो कालाबजारी करने वालों और भ्रष्टाचारी पदाधिकारी के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन किया जायेगा.

