दरभंगाः कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड (Health Department on Alert Regarding Strains Omicron In Bihar) में तैयार है. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तैयार (DMCH on Alert Regarding Strains Omicron) किया गया है. नये वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर डीएमसीएच में तैयारी की गई है. संभावित हर स्थिति से निपटने के लिए डीएमसीएच में लिए 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड, 28 वेंटीलेटर और 4 ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य तैयारी कर ली गई है. दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता बढ़ाने के लिए आकास्मिक खरीददारी की जा रही है.

इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर के लिए कोरोना वार्ड और आईसीयू में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात किया गया है. डीएमसीएच अधीक्षक डॉ. हरिशंकर मिश्रा ने कहा कि कोरोना का ओमीक्रोन वेरिएंट कई देशों में पाया गया है. प्रभावित देशओं से भारत आने वाले कुछ लोगों में भी ओमीक्रोन का असर देखा जा रहा है. इसे देखते हुए डीएमसीएच में पूरी तैयारी की गई है. पिछली बार ऑक्सीजन सिलेंडर और आईसीयू की कुछ कमी सामने आई थी जिसे इस बार दुरुस्त कर लिया गया है.

ओमीक्रोन को लेकर डीएमसीएच अलर्ट

डीएमसीएच अधीक्षक डॉ. हरिशंकर मिश्रा ने आगे कहा कि अस्पताल में फिलहाल चार ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं जिनमें से तीन पीएम केयर्स फंड से बने हैं. जबकि एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण बिहार सरकार ने कराया है. अकेले क्रायोजेनिक प्लांट ही ऑक्सीजन की सारी मांग पूरी कर सकता है. इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी डीएमसीएच में नहीं होगी. डॉ. हरिशंकर ने बताया कि अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दी जाने वाली 90 फीसदी दवाएं उपलब्ध हैं. जो दवाएं उपलब्ध नहीं हैं , उनके लिए भी टेंडर किया जा रहा है. डीएमसीएच कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

अस्पताल अधीक्षक ने आगे कहा कि डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 120 बेड की व्यवस्था की गई है. साथ ही अस्पताल में मरीजों के लिए 700 अन्य बेड की भी व्यवस्था है. कोरोना आईसीयू में 28 वेंटीलेटर लगा दिए गए हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं. कोरोना वार्ड और आईसीयू में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है.

ज्ञात हो कि पिछले साल आई कोरोना की लहर ने दरभंगा में भयंकर तबाही मचाई थी. उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की व्यवस्था की इसने पोल खोल कर रख दी थी. ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटीलेटर की कमी से मरीजों की लगातार मौतें हुईं थी. चारों तरफ त्राहिमाम मचा गया था. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डीएमसीएच में कुव्यवस्था को लेकर इसकी देश भर में आलोचना हुई थी. इसी को देखते हुए इस बार अस्पताल प्रशासन ने इलाज की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया है.

