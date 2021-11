दरभंगा: बिहार के दरभंगा (Crime in Darbhanga) जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में शंकर रोहार चौक के पास स्थित एक ज्वेलरी शॉप में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई 30 लाख से अधिक की लूट (Loot of More than 30 Lakhs) के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बेनीपुर एसडीपीओ डॉ. सुमित घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 30 लाख की लूट, दुकानदार और ग्राहकों की पिटाई भी की

अपराधियों के भागने के रास्तों पर नाकेबंदी कर जांच की जा रही है. एसडीपीओ डॉ. सुमित ने बताया कि इस वारदात को 6 की संख्या में अपराधियों ने अंजाम दिया है. अपराधी करीब 600 ग्राम सोना और 25 से 27 किलो चांदी लूट ले गये हैं. एसडीपीओ ने कहा कि अभी लूट की सही राशि का पता लगाया जा रहा है.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि दुकानदार इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. अपराधी जिन रास्तों पर भाग सकते हैं, उन सभी रास्तों की नाकेबंदी की जा रही है. आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है.

बता दें कि शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे बहेड़ी थाना क्षेत्र के शंकर रोहार चौक पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 4 बाइक पर सवार 6 अपराधी घुस आए और उन्होंने दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की. इसके बाद अपराधी दराज खुलवा कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर और काउंटर की शेफ में रखे करीब डेढ़ लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गये. दरभंगा में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है. छोटी बड़ी चोरी-डकैती की घटनाओं से लेकर लूट और हत्या जैसी वारदातें सामान्य हो गई हैं. दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है.

ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में मिला एक साल से बिछड़ा तैयब, बेटे को दोबारा देख पिता के चेहरे पर आई 'स्माइल'