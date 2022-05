छपरा: बिहार के सारण जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से टकराया (Scorpio collides with tree in Chhapra) गयी. इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार एक महिला समेत चार गंभीर रूप से घायल (Four injured in road accident in Chhapra) हो गये. यह दुर्घटना शनिवार की सुबह एसएच-73 सिवान-शीतलपुर मुख्य पथ के बीच अमनौर के सोनहो चौक के निकट घटी. स्कॉर्पियो पेड़ से इतनी जोर से टकरायी कि उसके परखच्चे उड़ गए. इस सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में सभी घायलों को निकालकर ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया. वहा पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पटना रेफर कर दिया.

दो की हालत गंभीर: घायलों में सिवान के मुफसिल थाना क्षेत्र के ओरमा निवासी नागेंद्र सिंह, उनकी पत्नी 36 वर्षीय इंदु देवी, टारवा सिवान के राम बिचार प्रसाद के 36 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु कुमार, शिवधारी प्रसाद के पुत्र योगेंद्र सिंह (37) शामिल हैं. नागेंद्र सिंह और उनकी पत्नी इंदु देवी का स्थिति काफी गंभीर बतायी जा रही है. बताया जाता है कि सभी सिवान से पटना महाबीर केंसर शोध संस्थान जा रहे थे.

कैंसर का इलाज कराने जा रहे थे पटना: सभी स्कॉर्पियो से इंदु देवी का उपचार कराने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सोनहो चौक के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के कारण चालक संतुलन खो बैठा. उसने बचाने की कोशिश की लेकिन सड़क किनारे पेड़ से जा टकरा गयी. इस हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गये. इस सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद अमनौर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात में जुट गयी. पीड़ितों से पता पूछ कर उनके परिजनों को सूचित किया गया.

