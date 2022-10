बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना (Crime In Begusarai) होते-होते बच गई. जहां मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर (Mobile Theft Beaten Up In Begusarai) दी. पीट-पीट कर युवक की लोगों ने हालत खराब कर दी. भीड़ की पिटाई से चोर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी लोगों ने कसकर खातीरदारी की. हालांकि कुछ लोगों ने उसे वहां से किसी तरह वो भगा दिया. नहीं तो पिटाई से उसकी जान जा सकती थी. मोबाइल चोर कीे पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बेगूसराय में मोबाइल चोर की पिटाई : मिली जानकारी के अनुसार घटना बरौनी कटिहार रेल खंड के लखमीनिया स्टेशन की बताई जा रही है. इस घटना में दर्जनों लोगों ने एक मोबाइल चोर को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी. मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस दौरान अपना हाथ साफ किया. बाद में स्टेशन पर ही मौजूद कुछ लोगों के ने युवक को वहां से भगा दिया.

मॉब लिंचिंग की घटना होने से बची : युवक पर आरोप है कि उसने ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे एक यात्री का मोबाइल चुरा लिया और भागने की फिराक में था. तभी यात्रियों की नजर उस पर पड़ गई, इसके बाद उसे लोगों ने पकड़ कर जमकर पीटा. भीड़ की पिटाई से बचने के लिए युवक बार-बार मिन्नत कर रहा था, लेकिन वो बच नहीं पा रहा था. तभी कुछ लोगों ने दया कर उसे वहां से भगा दिया. इस दौरान यह पता नहीं चल सका कि चोर युवक कहां का है और उसने मोबाइल चोरी की घटना को क्यों अंजाम दिया.