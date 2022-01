बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय जिले में अचानक से बड़ी संख्या में कौआ और मैना की लगातार मौतें (Large Number of Crow and Myna Died in Begusarai) हो रही हैं. जिले के मटिहानी प्रखंड के सिंहपुर गांव में पक्षियों की मौतों के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं. पक्षियों की मौत के कारण पर लोगों की अलग-अलग राय है. कुछ लोग ठंड तो कुछ बर्ड फ्लू जैसी बीमारी, तो कुछ लोग अन्य कारण बता रहे हैं. वहीं इस बारे में पशु चिकिस्ता विभाग से जुड़े अधिकारियों के पास विशेष जानकारी नहीं है. ईटीवी भारत से बात के बाद विभागीय पदाधिकारी ने प्रभावित इलाके में मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार मटिहानी प्रखंड के सिंहपुर गांव में शुक्रवार दोपहर से लगातार कौओं और मैनों की मौत हो रही है. स्थानीय निवासी संतोष कुमार ने बताया गांव के बांसवारी में काफी संख्या में कौवा और मैना की मौत हुई है. लगातार एक-एक कर पक्षी गिरने लगे और उनकी मौत हो जा रही है. संतोष ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पहले ठंड की वजह से मौत मानकर कुछ पक्षियों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है.

बेगूसराय के मोबाइल पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मो सहबाजूल ने बताया कि जिला पशु अस्पताल से मटिहानी प्रखंड के पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को पूरे मामले की जांच के लिए गांव में भेजा गया है. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पक्षियों की मौत ठंड की वजह से हो रही है या किसी अन्य वजह से.

