मनेर में गंगा में नाव डूबी.

पटना: राजधानी पटना में बड़ा हादसा हुआ है. यहां मनेर थानाक्षेत्र के महावीर टोला गांव के गंगा घाट के पास नाव पलट (Boat capsized in Patna Maner) गयी. जिसमें करीब 14 लोग सवार थे. हादसे में सात लोग लापता (Seven Missing In Maner Boat Accident) हैं. जबकि अन्य सात लोग तैरकर पानी से बाहर निकल गए. इधर, घटना की जानकारी मिलते के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन की टीम गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश कर रही है.

मवेशियों के लिए चारा लाने के दौरान हादसा: मिली जानकारी के अनुसार नाव पर 14 लोग सवार थे. ज्यादातर लोग गंगा दियारा में अपने जानवर के लिए चारा लाने के लिए जा रहे थे. तभी यह हादसा हुआ. नाव पर सवार परोजन राय ने बताया कि सभी लोग मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी के रहने वाले हैं. हादसे के बाद तत्काल प्रशासन को सूचना दी गई थी. उन्होंने बताया कि सात लोग किसी तरह से तैरकर बाहर निकले गए. लेकिन सात लोग लापता हैं. जिनकी तलाश जा रही है.



"दुख के इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ": हादसे को लेकर मनेर विधानसभा के राजद विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने कहा कि घटना काफी दुखद है. सूचना के तुरंत बाद जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी से बात की है. सभी लोग खेती गृहस्थी करने वाले किसान हैं. चारा लाने के लिए गंगा उस पार नाव से जा रहे थे. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार नाव पर कुल 14 लोग सवार थे. जिसमें 7 लोग पहले ही तैरकर बाहर निकल गए. लेकिन कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है. दुख के इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हूं, जो भी सरकारी सहायता राशि होगा वो जरूर दिलाऊंगा.

नाव पर सवार आधा दर्जन लोग लापता: मामले की पुष्टि करते हुए मनेर थानाअध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि महावीर टोला गांव के गंगा घाट के पास नाव पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी. स्थानीय ग्रामीणों से सूचना मिली है कि नाव पर करीब 14 लोग सवार थे. हादसे के बाद से 7 लोग लापता हैं. फिलहाल, एसडीआरफ और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है.

"नाव पानी में समा गया और सब दहाने लगे. नाव पर मैं भी सवार थे. किसी तरह तैरकर बाहर निकला हूं. नाव पर 14 लोग सवार थे. जिसमें सात लोग तैरकर बाहर निकल गए. सभी लोग मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी के रहने वाले हैं. चारा लाने के लिए दियारा की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया" - परोजन राय, प्रत्यक्षदर्शी

"दियारा के क्षेत्रों में जलावन और चारा लाने के लिए गए थे. उनकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है. जिसमें से सात लोग तैरकर बाहर आ गए. जबकि सात लोग के लापता होने की सूचना मिली है. जो जानकारी मिली है, वह पीड़ित परिजनों से ही मिली है. एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू की कार्रवाई में जुटी हुई है" -दिनेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, मनेर प्रखंड