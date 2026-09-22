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​लखनऊ में यूपी रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, न्यूनतम मानदेय सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे

रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )