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लखनऊ में साइबर ठगी: रिटायर्ड दंपती 9 दिन रहे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी CBI अफसर ने ऐंठे 9 लाख रुपये

लखनऊ: लखनऊ में हाईटेक साइबर अपराधियों ने अलग-अलग हथकंडे अपनाकर नागरिकों से कुल 18 लाख 50 हजार रुपये की भारी ठगी को अंजाम दिया है. महानगर इलाके में रिटायर्ड दंपती को फर्जी सीबीआई अफसर बनकर पूरे 9 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 9 लाख रुपये ऐंठ लिए गए. वहीं फैजुल्लागंज में एक महिला को अमौसी एयरपोर्ट पर उसके पति के कस्टम विभाग से पकड़े जाने का झूठा खौफ दिखाकर गहने तक गिरवी रखवा दिए और 9.50 लाख ठग लिए. पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कर खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रिटायर्ड दंपती से ऐंठे 9 लाख: सेक्टर-ए महानगर निवासी तरुश्री सामाजिक कार्यकर्ती रही हैं और उनके पति मल्टीनेशनल कंपनी से सेवानिवृत्त हैं. बीते 1 सितंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी सुशील कुमार गौतम बताया और दावा किया कि उनके नाम से अरेस्ट वारंट निकला है. जालसाजों ने वॉट्सएप वीडियो कॉल और चैट पर उन्हें 9 दिन तक मानसिक दबाव में रखते हुए 'डिजिटल अरेस्ट' रखा और किसी से संपर्क न करने की धमकी दी.

बेटे से बात करने पर हुआ ठगी का अहसास: गिरफ्तारी के डर से पीड़िता ने 10 सितंबर को 9 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने जब 15 लाख रुपये की और मांग की, तब महिला ने अमेरिका में रहने वाले बेटे से बात की. इसके बाद साइबर क्राइम थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. इंस्पेक्टर आलोक राव के मुताबिक ठगी की रकम पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बैंक खाते में गई है, जहां पुलिस टीम रवाना करने की तैयारी चल रही है.