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लखनऊ में साइबर ठगी: रिटायर्ड दंपती 9 दिन रहे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी CBI अफसर ने ऐंठे 9 लाख रुपये

लखनऊ में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट और कस्टम का खौफ दिखाकर दो लोगों से 18.50 लाख रुपये ठग लिए.

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पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर FIR दर्ज की. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:24 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 10:30 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ में हाईटेक साइबर अपराधियों ने अलग-अलग हथकंडे अपनाकर नागरिकों से कुल 18 लाख 50 हजार रुपये की भारी ठगी को अंजाम दिया है. महानगर इलाके में रिटायर्ड दंपती को फर्जी सीबीआई अफसर बनकर पूरे 9 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 9 लाख रुपये ऐंठ लिए गए. वहीं फैजुल्लागंज में एक महिला को अमौसी एयरपोर्ट पर उसके पति के कस्टम विभाग से पकड़े जाने का झूठा खौफ दिखाकर गहने तक गिरवी रखवा दिए और 9.50 लाख ठग लिए. पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कर खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रिटायर्ड दंपती से ऐंठे 9 लाख: सेक्टर-ए महानगर निवासी तरुश्री सामाजिक कार्यकर्ती रही हैं और उनके पति मल्टीनेशनल कंपनी से सेवानिवृत्त हैं. बीते 1 सितंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी सुशील कुमार गौतम बताया और दावा किया कि उनके नाम से अरेस्ट वारंट निकला है. जालसाजों ने वॉट्सएप वीडियो कॉल और चैट पर उन्हें 9 दिन तक मानसिक दबाव में रखते हुए 'डिजिटल अरेस्ट' रखा और किसी से संपर्क न करने की धमकी दी.

बेटे से बात करने पर हुआ ठगी का अहसास: गिरफ्तारी के डर से पीड़िता ने 10 सितंबर को 9 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने जब 15 लाख रुपये की और मांग की, तब महिला ने अमेरिका में रहने वाले बेटे से बात की. इसके बाद साइबर क्राइम थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. इंस्पेक्टर आलोक राव के मुताबिक ठगी की रकम पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बैंक खाते में गई है, जहां पुलिस टीम रवाना करने की तैयारी चल रही है.

पति की गिरफ्तारी का डर दिखाकर जेवर रखवाए गिरवी: फैजुल्लागंज निराला नगर निवासी शिखा कश्यप के साथ भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाकर जालसाजी की गई. 25 जुलाई को आई कॉल में जालसाज ने कहा कि उसके पति राजू कश्यप सोना लेकर आ रहे थे, जिन्हें अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दबोच लिया है. शातिरों ने अलग-अलग नंबरों से फोन कर महिला को धमकाया कि तुरंत तय रकम खातों में नहीं डाली गई तो उसके पति को सीधे जेल भेज दिया जाएगा. बुरी तरह घबराई महिला ने बदनामी के डर से किसी को बताए बिना घर में रखी नकदी जुटाई और अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर ठगों के दिए खातों में 9.50 लाख रुपये जमा कर दिए.

साइबर सेल ने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी: पति से बात होने पर उसे ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की. राजधानी पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने नागरिकों को सचेत किया है कि पुलिस, सीबीआई या कस्टम कभी भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. वे कभी भी वीडियो कॉल पर वारंट दिखाकर बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करने को नहीं कहते हैं. वॉट्सएप पर आने वाली किसी भी अनजान फाइल को डाउनलोड न करें और साइबर अपराध होते ही तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

यह भी पढ़ें- ​सीओ जियाउल हक हत्याकांड; पूर्व मंत्री राजा भैया को CBI कोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई आगे की कार्रवाई

Last Updated : September 19, 2026 at 10:30 PM IST

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