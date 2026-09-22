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जितेंद्र मिश्रा ने संभाली राम मंदिर के पहले CEO की कमान, श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने की रहेगी चुनौती

जितेंद्र मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण ( Photo Credit; ETV Bharat )