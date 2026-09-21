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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 105 मामले CCTV में कैद, जानें सुप्रीम कोर्ट में SIT ने और क्या बताया

नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दान चोरी के 105 मामले मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुए हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दान चोरी की जांच के बारे में एसआईटी रिपोर्ट का विवरण दिया. मेहता ने कहा कि मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन का कानूनी समय जल्द ही खत्म हो जाएगा. मेहता ने कहा, "पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन 25 सितंबर को खत्म होने जा रहे हैं. इसलिए हमें चार्जशीट दाखिल करनी होगी नहीं तो उन्हें (आरोपी को) डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी."

बेंच ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आरोप पत्र पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया. अदालत ने पहले एसआईटी को अपनी जांच तेजी से पूरी करने और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने को कहा था. साथ ही एसआईटी को दान चोरी मामले की जांच में हुई प्रगति पर अपनी स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट को दान चोरी के संबंध में एकत्र किए गए सबूतों और अब तक की गई गिरफ्तारियों के बार में सूचित किया गया. बेंच को सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मामले से संबंधित अन्य सबूतों के बारे में भी जानकारी दी गई.