ETV Bharat / bharat

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 105 मामले CCTV में कैद, जानें सुप्रीम कोर्ट में SIT ने और क्या बताया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि कुछ आरोपी सीसीटीवी पर पहचाने जा सकते हैं.

ram-mandir-donation-scam-probe-report-105-instances-of-donation-theft-at-temple-caught-on-cctv
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दान चोरी के 105 मामले मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुए हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दान चोरी की जांच के बारे में एसआईटी रिपोर्ट का विवरण दिया. मेहता ने कहा कि मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन का कानूनी समय जल्द ही खत्म हो जाएगा. मेहता ने कहा, "पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन 25 सितंबर को खत्म होने जा रहे हैं. इसलिए हमें चार्जशीट दाखिल करनी होगी नहीं तो उन्हें (आरोपी को) डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी."

बेंच ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आरोप पत्र पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया. अदालत ने पहले एसआईटी को अपनी जांच तेजी से पूरी करने और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने को कहा था. साथ ही एसआईटी को दान चोरी मामले की जांच में हुई प्रगति पर अपनी स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट को दान चोरी के संबंध में एकत्र किए गए सबूतों और अब तक की गई गिरफ्तारियों के बार में सूचित किया गया. बेंच को सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मामले से संबंधित अन्य सबूतों के बारे में भी जानकारी दी गई.

स्थिति रिपोर्ट में आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सामग्रियों का उपयोग करने का विवरण दर्ज किया गया. रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचानी गई दान चोरी की 105 घटनाओं की ओर इशारा किया गया, जिससे आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत मिले.

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि कुछ आरोपी सीसीटीवी पर पहचाने जा सकते हैं. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और सीडीआर महत्वपूर्ण सबूत हैं. बेंच ने अनुरोध किया कि अदालत में आरोप पत्र दायर होने के बाद उसकी एक प्रति उसके समक्ष दायर की जाए. सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए निर्धारित धन के कथित गबन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी.

ये भी पढ़ें: 'राम भक्त पहले भी धैर्य रखे थे आगे भी रखेंगे', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले सुरेंद्र जैन

TAGGED:

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला
चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामला
RAM MANDIR DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.