डोईवाला लालतप्पड़ में चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख पुकार

रोडवेज बस में लगी आग ( Photo-ETV Bharat )

डोईवाला: देहरादून जिले के डोईवाला के लालतप्पड़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पल भर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में लिया. गाड़ी में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मचने लगी. गनीमत रही कि यात्री आग लगने से पहले रोडवेज बस से सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया. डोईवाला के लालतप्पड़ के पास एक चलती रोडवेज बस में आग लग गई. बस में आग लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई. गनीमत रही कि यात्री आग लगने से पहले रोडवेज बस से सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि बस में चालक समेत 15 यात्री सवार थे और बस उत्तराखंड के लोहाघाट से देहरादून आ रही थी. बस में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी. चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला (Video-ETV Bharat)