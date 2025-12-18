देहरादून में बड़ा हादसा, तमिलनाडु के छात्रों से भरी बस में लगी आग, मची अफरा तफरी
तमिलनाडु के छात्र भारत भ्रमण पर उत्तराखंड पहुंचे थे. ये छात्र एफआरआई की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में हादसा हो गया.
देहरादून(उत्तराखंड): उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज एक बड़ा हादसा हो गया. देहरादून पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में सेंट ज्यूड चौक पर एक प्राइवेट बस में आग लग गई. जिसके बाद बस में अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस के अंदर से बच्चों को बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने फायर बिग्रेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंची. जिसके बाद आग पर काबू पाया गया.
जानकारी के अनुसार आज कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिमला बाईपास रोड के पास सेंट जूड चौक पर तमिलनाडु से ऑल इंडिया टूर पर आए 40 छात्र उस वक्त खतरे के साये में आ गए, जब उनकी चलती बस से अचानक धुआं उठने लगा. बस में धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और कुछ अन्य लोगों की सूझबूझ और जल्द कार्रवाई से सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. साथ ही फायर बिग्रेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ी ने मौके पर आकर आग पर काबू पा लिया.
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया बस में तमिलनाडु के करीब 40 छात्र सवार थे. यह छात्र ऑल इंडिया टूर पर निकले थे. सुबह यह दल हरिद्वार से निकलकर देहरादून स्थित एफआरआई देखने जा रहा था. जैसे ही बस सेंट ज्यूड चौक के पास पहुंची, तभी इंजन के पास से अचानक धुआं निकलने लगा. बस में धुआं घुसते ही छात्रों के बीच चीख-पुकार मच गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर ने बस को साइड लगाया. इतनी देर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे.
जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. बस के दरवाजों और खिड़कियों की मदद से एक-एक कर सभी 40 छात्र-छात्राओं को सुरक्षित नीचे उतारा गया. उन्होंने कहा गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. पुलिस अनुसार प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण बस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है. फिलहाल, पुलिस पुलिस मामले की जांच कर रही है.
