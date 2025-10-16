ETV Bharat / state

पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया जा रहा कैंपस

पटना: बिहार चुनाव के बीच पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है. मेल के माध्यम से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोर्ट में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है. एहतियात के तौर कोर्ट को खाली कराया जा रहा है. सूचना के बाद पीरबहोर थाने की पुलिस कोर्ट पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

प्रभारी रजिस्ट्रार ने धमकी की दी जानकारी: सिविल कोर्ट पटना के प्रभारी रजिस्ट्रार ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एक अज्ञात प्रेषक द्वारा ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है. प्रभारी रजिस्ट्रार ने बताया कि आज मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि 16 अक्टूबर 2025 को सिविल कोर्ट, पटना परिसर में आरडीएक्स आईईडी लगाए गए हैं.

"इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को पहले ही सूचित कर दिया गया है. उन्होंने एहतियात के तौर पर परिसर खाली कराने का अनुरोध किया है. डीबीए के सभी सदस्यों को सिविल कोर्ट, पटना परिसर तुरंत खाली करने के लिए सूचित करें."- प्रभारी रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, पटना