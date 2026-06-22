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पशु बाड़े में लगी भीषण आग: एक बछड़े सहित पांच गोवंश की मौत, मची अफरा तफरी

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और लोगों की भीड़ ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: शहर के विष्णु कॉलोनी स्थित एक पशु बाड़े में सोमवार को आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है. आग की चपेट में आने से एक बछड़े समेत पांच गोवंश की मौत हो गई. आवासीय कॉलोनी में स्थित पशु बाड़े में आग लगने से मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए आग के नजदीक रखे गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला. साथ ही आसपास खड़े वाहनों को भी लोगों की मदद से तत्काल हटाया. पशु बाड़े का रखरखाव करने वाले अरुण कुमार ने बताया कि आज पशु बाड़े के आग लगी थी. इस दौरान उठी चिंगारियां पशु बाड़े तक पहुंच गईं, जिससे बाड़े के भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया. उन्होंने बताया कि बाड़े में 13 गाय और 7-8 बछड़े बंधे हुए थे. आग लगने के बाद जितने पशुओं को बाहर निकाल पाए उन्हें निकाला, लेकिन एक बछड़े सहित पांच गोवंश की आग में जलने से मौत हो गई. इस आगजनी में पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है.