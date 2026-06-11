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सिरोही: कृषि कुएं पर भीषण आग, 8 पशुओं की जलकर मौत, किसान को लाखों का नुकसान

सिरोही: जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के उडवारियां गांव में गुरुवार शाम को एक कृषि कुएं पर अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि पास में बंधे पशु बच नहीं पाए. इस हादसे में 5 भैंसें और 3 बछड़े आग की चपेट में आकर जलकर मर गए. एक भैंस किसी तरह लपटों से बच निकली तो दूसरी गाय बुरी तरह झुलस गई, जिसे स्थानीय किसान ठाकरीराम चौधरी ने बड़ी मुश्किल से आग से बाहर निकालकर बचाया.

यह घटना उडवारिया से तेलपी खेड़ा जाने वाले मार्ग पर स्थित किसान रूपाराम पुत्र भलाजी कलबी के कृषि कुएं पर हुई. उस समय कुआं मालिक घर पर नहीं थे. अचानक उठती आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कुएं से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग ने पलक झपकते विकराल रूप ले लिया और काबू से बाहर हो गई.

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9 लाख रुपये का नुकसान: पटवारी रवेचीदान चारण ने बताया कि दोपहर में अज्ञात कारणों से लगी आग में पांच भैंसों व तीन बछड़ों समेत आठ पशुओं की जलकर मौत हो गई. एक गाय भी झुलस गई. साथ ही दो ट्रॉली चारा और टीन शेड भी जलकर नष्ट हो गए. किसान को लगभग 9 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मौके का निरीक्षण कर पंचनामा और नुकसान रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस और राजस्व विभाग मामले की जांच में लगे हुए हैं.