ETV Bharat / state

ADA की ग्रेटर आगरा योजना; 10 नदियों के नाम पर होंगी 10 टाउनशिप, 449 हेक्टेयर में बसेगी, जानिए क्या है प्लानिंग

ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित, व्यावसायिक व सामुदायिक भूखंड भी टाउनशिप में शामिल.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) अपने नए प्रोजेक्ट ग्रेटर आगरा के जरिए सांस्कृतिक अध्याय जोड़ने जा रहा है. एडीए बोर्ड बैठक में पिछले दिनों पहले ही इनर रिंग रोड पर प्रस्तावित 'ग्रेटर आगरा' का ले आउट स्वीकृत किया गया है.

एडीए इसे 10 टाउनशिप में विकसित करेगा. एडीए ने सभी 10 टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख 10 नदियों के नाम पर रखने प्लानिंग की है, जिससे कि योजना की हर नई टाउनशिप को एक विशिष्ट पहचान मिले. इसके साथ ही नागरिक अपने देश के समृद्ध भौगोलिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे. जानिए, इन सभी टाउनशिप के नाम और क्षेत्रफल...

बता दें कि इनर रिंग रोड के सहारे करीब 612 हेक्टेयर में ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट बना था. मगर इस प्रोजेक्ट में एडीए ने कुछ संशोधन किए हैं. जिससे 612 हेक्टेयर की योजना अब 449 हेक्टेयर की हो गई है. इसके साथ ही मंगलवार की बोर्ड बैठक में एडीए ने ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव रखा. जिसे स्वीकृति भी मिल गई.

पहले अटलपुरम, अब ग्रेटर आगरा : एडीए ने बीते अगस्त माह में ग्वालियर रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटलपुरम टाउनशिप लॉन्च की. अब एडीए ने इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा योजना को दस टाउनशिप में विकसित करने की योजना बनाई. इन दस टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख 10 नदियों को नाम पर रखने का प्रस्ताव है. नई टाउनशिप के नाम ‘गंगा’, ‘यमुना’, ‘गोमती’, ‘नर्मदा’ और ‘कावेरी’ जैसी अन्य प्रमुख नदियों के नाम पर रहेंगे. आगरा में यह पहली बार हो रहा है कि जब किसी बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में इस तरह की अनूठी पहल की जा रही है.

टाउनशिप के नाम और क्षेत्रफल

01सिंधुपुरम26.83 हेक्टेयर
02गोमतीपुरम49.45 हेक्टेयर
03 गंगापुरम48.86 हेक्टेयर
04यमुनापुरम43.77 हेक्टेयर
05बेतवापुरम28.41 हेक्टेयर
06महानदीपुरम31.09 हेक्टेयर
07 नर्मदापुरम45.18 हेक्टेयर
08गोदावरीपुरम42.28 हेक्टेयर
09कृष्णापुरम 42.86 हेक्टेयर
10कावेरीपुरम 47.78 हेक्टेयर

नर्मदापुरम से होगा योजना का श्रीगणेश: बता दें कि, एडीए ने ग्रेटर आगरा योजना में हर टाउनशिप की लॉन्चिंग भूमि की उपलब्धता के मुताबिक करेगा. एडीए सबसे सबसे पहले टाउनशिप नंबर सात नर्मदापुरम विकसित करेगा. इसकी वजह यह है कि नर्मदापुरम के लिए आवश्यक 45.18 हेक्टेयर जमीन एडीए के पास है. इसलिए सबसे पहले इस टाउनशिप को लेकर काम शुरू किया जाएगा. यदि ग्रेटर आगरा योजना की बात करें तो सबसे बड़ी गोमतीपुरम टाउनशिप होगी, जो 49.45 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी. इसके साथ ही सबसे छोटी टाउनशिप ‘सिंधुपुरम’ होगी, जो 26.83 हेक्टेयर की है.

4353 आवासीय भूखंड: एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा योजना के 449 हेक्टेयर में 10 टाउनशिप विकसित की जाएंगी. दस टाउनशिप में करीब 4353 आवासीय भूखंड प्रस्तावित हैं. इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित, व्यावसायिक व सामुदायिक भूखंड भी हैं. यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूटिलिटी डक्ट्स समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. ग्रेटर आगरा की टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर होंगे. क्योंकि, नदियां भारत की सभ्यता की जीवनरेखा हैं. उनके नाम पर कॉलोनियां बसाकर आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत की याद दिलाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: एडीए का प्लान; ग्रेटर आगरा में विकसित होंगी 10 टाउनशिप, ग्रीन कॉरिडोर और 4353 प्लाॅट भी स्वीकृत

TAGGED:

GREATER AGRA 10 TOWNSHIP
AGRA 10 RIVERS 10 TOWNSHIPS
AGRA ATALAPURAM SCHEME
आगरा में टाउनशिप
GREATER AGRA SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.