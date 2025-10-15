ETV Bharat / state

ADA की ग्रेटर आगरा योजना; 10 नदियों के नाम पर होंगी 10 टाउनशिप, 449 हेक्टेयर में बसेगी, जानिए क्या है प्लानिंग

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) अपने नए प्रोजेक्ट ग्रेटर आगरा के जरिए सांस्कृतिक अध्याय जोड़ने जा रहा है. एडीए बोर्ड बैठक में पिछले दिनों पहले ही इनर रिंग रोड पर प्रस्तावित 'ग्रेटर आगरा' का ले आउट स्वीकृत किया गया है.

एडीए इसे 10 टाउनशिप में विकसित करेगा. एडीए ने सभी 10 टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख 10 नदियों के नाम पर रखने प्लानिंग की है, जिससे कि योजना की हर नई टाउनशिप को एक विशिष्ट पहचान मिले. इसके साथ ही नागरिक अपने देश के समृद्ध भौगोलिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे. जानिए, इन सभी टाउनशिप के नाम और क्षेत्रफल...

बता दें कि इनर रिंग रोड के सहारे करीब 612 हेक्टेयर में ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट बना था. मगर इस प्रोजेक्ट में एडीए ने कुछ संशोधन किए हैं. जिससे 612 हेक्टेयर की योजना अब 449 हेक्टेयर की हो गई है. इसके साथ ही मंगलवार की बोर्ड बैठक में एडीए ने ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव रखा. जिसे स्वीकृति भी मिल गई.

पहले अटलपुरम, अब ग्रेटर आगरा : एडीए ने बीते अगस्त माह में ग्वालियर रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटलपुरम टाउनशिप लॉन्च की. अब एडीए ने इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा योजना को दस टाउनशिप में विकसित करने की योजना बनाई. इन दस टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख 10 नदियों को नाम पर रखने का प्रस्ताव है. नई टाउनशिप के नाम ‘गंगा’, ‘यमुना’, ‘गोमती’, ‘नर्मदा’ और ‘कावेरी’ जैसी अन्य प्रमुख नदियों के नाम पर रहेंगे. आगरा में यह पहली बार हो रहा है कि जब किसी बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में इस तरह की अनूठी पहल की जा रही है.