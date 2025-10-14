एडीए का प्लान; ग्रेटर आगरा में विकसित होंगी 10 टाउनशिप, ग्रीन कॉरिडोर और 4353 प्लाॅट भी स्वीकृत
आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया ग्रेटर आगरा खाका. मंडलायुक्त ने कई संशोधनों के साथ मंजूरी दी.
Published : October 14, 2025 at 8:32 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:51 AM IST
आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में ग्रेटर आगरा का ले-आउट प्लान रखने के साथ ही कई अन्य प्रोजेक्ट और योजनाओं पर चर्चा हुई. बैठक में करीब 449 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रेटर आगरा विकसित करने पर अहम चर्चा हुई. सर्वे, डाटा कलेक्शन, प्राइमरी-सेकेंडरी के साथ ही फीजिबिल्टी स्टडी के बाद ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप विकसित करने के साथ ही 4353 रेजीडेंशियल भूखंड और ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है.
कमिश्नरी सभागार में आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार शाम आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की बोर्ड बैठक हुई. बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव इनर रिंग रोड़ स्थित गांव रायपुर और रहनकलां में अधिग्रहित जमीन पर प्रस्तावित टाउनशिप के ले-आउट की स्वीकृति का रखा गया. सर्वे कंपनी ने ले-आउट का प्रजेंटेशन दिया. ले-आउट पर चर्चा के बाद मंडलायुक्त ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की.
एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मौली ने बताया कि करीब 449 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रेटर आगरा विकसित जाएगा. जिसका सर्वे कंसलेटेंट ने किया है. डाटा कलेक्शन, प्राइमरी-सेकेंडरी के साथ ही फीजिबिल्टी स्टडी करके आवासीय योजना का मास्टर ले-आउट तैयार किया गया है. जिसके मुताबिक ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप विकसित होंगी. जिनमें 4353 रेजीडेंशियल भूखंड होंगे. साथ ही ग्रेटर आगरा में ग्रीन कॉरिडोर भी होगा.
आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेटर आगरा की हर टाउनशिप क्षेत्र में समुचित विकास कार्य किए जाएंगे. जिससे प्रत्येक साइट की विजिबिलिटी अच्छी दिखे. साथ ही हर टाउनशिप में कॉमर्शियल भूखंड के पास पार्किंग की सुविधा जरूर विकसित की जाएगी. अटलपुरम टाउनशिप योजना में सार्वजनिक सुविधाओं एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित भूखंड पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आरएफपी आमंत्रित करके कन्सल्टेंट का चयन कर पीपीपी मोड पर कराया जाएगा.
एडीए की 39 योजनाओं में नया सर्किल रेट लागू
बोर्ड बैठक में विभिन्न योजनाओं की दरों की वर्ष 2025-2026 के लिए सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया. जिसमें एडीए की 39 योजनाओं में दरों में सर्किल दरों के अनुसार परिवर्तन किया गया है. इसमें नाॅर्थ विजयनगर, इनर सिटी रिंग रोड़, नेहरू नगर एमजी रोड़, सिविल लाईन्स, वैस्ट ईदगाह, जयपुर हाउस, खतैना (प्रताप नगर), टीला मंगली मनिहार (मोती कटरा), कोठी मीना बाजार (गजानन नगर), शाहगंज, गुरूतेग बहादुर, न्यू राजा मण्डी, माॅडल टाउन खेरागढ़ रोड़, बल्केश्वर (घटवासन), जीवनी मण्डी, खंदारी 80 फीट, मास्टर प्लान रोड़, संजय प्लेस आवासीय, चर्च रोड़ राम नगर काॅलोनी, जवाहर पुरम योजना, इन्दिरापुरम, फतेहपुर सीकरी केदार नगर, रकाबगंज मार्ग, शहीद नगर शमषाबाद मार्ग, बिल्लोचपुरा, यातायात नगर, कैलाशपुरी, नाॅर्थ ईदगाह, नेहरू एनक्लेव, नाई की मंडी, अशोक नगर (फटी धरती), बाग फरजाना, शिवाजी नगर, नवलगंज, ताजनगरी प्रथम व द्वितीय चरण, कालिन्दी विहार, शास्त्रीपुरम, महर्षि बाल्मिकी मार्ग, तोता का ताल शामिल हैं.
