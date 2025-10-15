ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस दौरे का आगाज वनडे सीरीज के जरिए 19 अक्टूबर से होगा, जबकि सीरीज का अंत 8 नवंबर को पांचवें और अंतिम टी20 मैच के साथ होगा. इससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, टीम का स्टार ऑलराउंडर और बल्ले से तूफानी छक्के लगाने वाला प्लेयर चोटिल हो गया है.

आपको बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शिवम दुबे की चोट को लेकर खबर सामने आई है. वो इन दिनों रणजी ट्रॉफी 2025-26 में हिस्सा ले रहे हैं. वो मुंबई की टीम में शामिल हैं, जो जम्मू कश्मीर के साथ अपना मैच खेल रही है. श्रीनगर में होने वाले इस मैच से पहले दुबे की कमर में जकड़न की समस्या पाई गई.

इसके बाद उन्हें मैच से बाहर करने का फैसला लिया गया. श्रीनगर में ठंड की वजह से दुबे की कमर में जकड़न आ गई है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार टीम मैनेजमेंट ने शिवम दुबे को आराम की सलाह दी है. वो टीम के साथ श्रीनगर गए थे लेकिन इस समस्या के बाद वो वापस मुंबई लौट आए हैं.