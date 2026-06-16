ETV Bharat / international

रूस-यूक्रेन युद्ध पर बोले ट्रंप, 'हर महीने 35 हजार सैनिक मारे जा रहे, क्या पागलपन है, अब सुलह कर लेनी चाहिए'

जी7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ( AP )

एवियन (फ्रांस) : रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों को समझौता कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच सुलह हो जाए. ट्रंप ने ये बातें जी-7 की बैठक के बीच कही. वह इस समय फ्रांस में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, "रूस को समझौता कर लेना चाहिए. रूस ने बहुत सारे लोग खोए हैं और यूक्रेन ने भी. पिछले महीने, दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 35,000 सैनिक मारे गए. यह हर महीने हो रहा है. और वहां जो हो रहा है, वह पागलपन है. हमारी एक मीटिंग हुई थी और मैंने रविवार को राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी. और बात वही है. मतलब, वे बस लड़ते जा रहे हैं और सैनिक खोते जा रहे हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं. मुझे लगा था कि इसे सुलझाना सबसे आसान होगा. दोनों नेताओं के बीच काफी मनमुटाव है. लेकिन मैं आज बाद में उनसे फिर मिल रहा हूं."