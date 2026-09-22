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SC ने SASTRA विश्वविद्यालय जमीन विवाद में तमिलनाडु से कहा, रिसॉर्ट या मॉल होता तो उसे निकाल देते, यह एक यूनिवर्सिटी है

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह देखते हुए कि SASTRA यूनिवर्सिटी ने जिस सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किया है, उसका इस्तेमाल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए किया गया है – तमिलनाडु से यह पता लगाने को कहा कि क्या विवादित जमीन के बदले दूसरी जमीन ली जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मकसद गलत काम को माफ करना नहीं था, बल्कि एक बैलेंस बनाना था. अगर जमीन पर कोई रिजॉर्ट, मॉल या गैर-कानूनी काम होता, तो अधिकारी कब्जा करने वालों को निकाल देते, फिर भी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक इस्तेमाल और पब्लिक सर्विस एक सोचे-समझे उपाय के पक्ष में थे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने जेल बनाने के लिए दूसरी जमीन के ऑफर को सरकार के मना करने और बाद में तंजावुर के तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी. इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. बेंच ने साफ किया कि वह यूनिवर्सिटी के गलत काम को माफ नहीं कर रही है, बल्कि राज्य के व्यवहार का मूल्यांकन कर रही है. सीजेआई ने कहा कि अगर कोई वहां रिसॉर्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल चला रहा होता, या वहां गलत या गैर-कानूनी काम कर रहा होता, तो कोर्ट उन्हें बाहर निकाल देता. उन्होंने आगे कहा कि अगर जमीन का इस्तेमाल कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाई के मकसद से कर रही है, राज्य में अच्छी शिक्षा दे रही है, तो जजों के दिमाग में बस यही बात चल रही है. बेंच ने कहा कि वह कुछ ऐसा सोच रही है जिससे सभी को एक बहुत कड़ा मैसेज जाएगा और साथ ही, यह एक इंस्टीट्यूट को बचाएगा क्योंकि वह जनता की सेवा कर रहा है.