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मुनाफे के लिए निजी विश्वविद्यालय नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के ऑडिटेड खातों का ब्योरा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को मुनाफा कमाने वाली संस्था के तौर पर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

Etv BharaSC: Private Universities Must Not Run for Profit; Disclose Five Years of Accountst
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 11:00 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी (प्राइवेट) विश्वविद्यालय को लाभ कमाने वाली संस्था की तरह मुनाफा कमाने वाले कारोबार के रूप में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे पांच साल के ऑडिटेड अकाउंट (जांचा हुआ हिसाब), फंड के इस्तेमाल की जानकारी, फीस स्ट्रक्चर (शुल्क संरचना) और उन लोगों को किए गए पेमेंट का खुलासा करें जो सीधे तौर पर शिक्षण से जुड़े नहीं हैं.

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन वी अंजारिया की बेंच ने 17 सितंबर के एक आदेश में कहा, "हम यह साफ करते हैं कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय को प्रॉफिट (मुनाफा) कमाने वाली संस्था के तौर पर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसे किसी तरह की वित्तीय सुरक्षा कवच के साथ एक मकसद पूरा करना होगा ताकि इसके वित्त और संसाधन को जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जा सके ताकि संस्था का काम आसानी से चलता रहे और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सही सैलरी मिले.

बेंच ने कहा, "राज्यों को यह पक्का करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी यूनिवर्सिटी पिछले पांच सालों की ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करें. जिसमें जमा हुए फंड, उनके इस्तेमाल और उन लोगों को किए गए पेमेंट के बारे में बताया जाए जो एक शिक्षण संस्थान के तौर पर यूनिवर्सिटी के कामकाज से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं. विवरण हर तरह से पूरी होनी चाहिए."

बेंच ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी को केंद्र और राज्य सरकारों से भूमि का आवंटन और मौजूदा कानूनों में दूसरी छूट या उन्हें दिए गए किसी खास या दूसरे विशेषाधिकार के बारे में लिए गए फायदों की विवरण भी देना होगा.

बेंच ने आगे कहा कि इन विवरण में यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जाने वाले हर कोर्स में छात्रों को एडमिशन देने के लिए अपनाए गए सही प्रक्रिया का भी खुलासा होना चाहिए. बेंच ने कहा कि वह उन लोगों का भी खुलासा करेगी जो एडमिशन, पेपर सेट करने, एग्जाम कराने, आंसर शीट के इवैल्यूएशन, फंड को संभालने के इंचार्ज हैं. साथ ही इन मामलों में मैनेजमेंट की भूमिका भी बताएगी.

बेंच ने कहा कि सरप्लस फंड से कैसे डील किया जाता है, जिसमें ऐसे फंड से किए गए निवेश भी शामिल हैं इस पर खास तौर पर विस्तार में बात होनी चाहिए. बेंच ने आगे कहा कि टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती का तरीका, उससे जुड़ी सैलरी और दूसरे भत्ते और उन्हें कैसे पेमेंट किया जाता है, इसकी भी पूरी डिटेल में जानकारी दी जाए.

बेंच ने कहा, "क्या संबंधित यूनिवर्सिटी ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ से जुड़ी सेवा की स्थिति खास तौर पर सूचित की हैं. अगर हां, तो उसकी डिटेल भी बताई जानी चाहिए. टीचिंग स्टाफ को क्लास अलॉट करने के लिए कौन काबिल अथॉरिटी है और सभी टीचिंग स्टाफ की डिटेल और उन्हें कितनी क्लास अलॉट की गईं और असल में उन्होंने कितनी क्लास लीं और अगर नहीं लीं, तो क्या दूसरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी टीचर के न होने से छात्रों को परेशानी न हो.

बेंच ने आगे कहा कि जनवरी 2025 से टीचिंग स्टाफ को क्लास अलॉट करने की डिटेल जमा करनी होगी. बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 19 नवंबर को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से विवरण लेकर आदेश की तारीख से छह हफ्ते के अंदर एफिडेविट दाखिल करें.

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