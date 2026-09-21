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मुनाफे के लिए निजी विश्वविद्यालय नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के ऑडिटेड खातों का ब्योरा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी (प्राइवेट) विश्वविद्यालय को लाभ कमाने वाली संस्था की तरह मुनाफा कमाने वाले कारोबार के रूप में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे पांच साल के ऑडिटेड अकाउंट (जांचा हुआ हिसाब), फंड के इस्तेमाल की जानकारी, फीस स्ट्रक्चर (शुल्क संरचना) और उन लोगों को किए गए पेमेंट का खुलासा करें जो सीधे तौर पर शिक्षण से जुड़े नहीं हैं. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन वी अंजारिया की बेंच ने 17 सितंबर के एक आदेश में कहा, "हम यह साफ करते हैं कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय को प्रॉफिट (मुनाफा) कमाने वाली संस्था के तौर पर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसे किसी तरह की वित्तीय सुरक्षा कवच के साथ एक मकसद पूरा करना होगा ताकि इसके वित्त और संसाधन को जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जा सके ताकि संस्था का काम आसानी से चलता रहे और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सही सैलरी मिले. बेंच ने कहा, "राज्यों को यह पक्का करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी यूनिवर्सिटी पिछले पांच सालों की ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करें. जिसमें जमा हुए फंड, उनके इस्तेमाल और उन लोगों को किए गए पेमेंट के बारे में बताया जाए जो एक शिक्षण संस्थान के तौर पर यूनिवर्सिटी के कामकाज से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं. विवरण हर तरह से पूरी होनी चाहिए." बेंच ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी को केंद्र और राज्य सरकारों से भूमि का आवंटन और मौजूदा कानूनों में दूसरी छूट या उन्हें दिए गए किसी खास या दूसरे विशेषाधिकार के बारे में लिए गए फायदों की विवरण भी देना होगा.