मानसून : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद
आईएमडी के अनुमान के मुताबिक 22 जुलाई तक पूरे भारत में बारिश असमान रहेगी.
Published : July 17, 2026 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली : भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून एक अहम दौर में पहुंच रहा है, और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले छह दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि, कुल मिलाकर उम्मीद मिली-जुली बनी हुई है क्योंकि मौसम की स्थितियां मानसून की स्थिरता पर असर डाल रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून पर अभी कई मौसम सिस्टम का असर पड़ रहा है.
उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी और मध्य भारत में बारिश को सपोर्ट कर रहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन, और पूरे उत्तर भारत में फैली मॉनसून ट्रफ से आने वाले दिनों में बारिश के तय होने की उम्मीद है.
एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि बड़े जलवायु संकेतों, जिसमें मज़बूत होता एल नीनो, एक निष्क्रिय मैडेन-जूलियन दोलन (MJO), और बंगाल की खाड़ी में कम लो-प्रेशर सिस्टम शामिल हैं, मौसम सिस्टम के बावजूद बड़े पैमाने पर बारिश को रोक सकते हैं.
चिंता मौसम में होने वाली बारिश के टोटल को लेकर कम और इसके अलग-अलग बंटवारे को लेकर ज़्यादा है, जिसमें लंबे समय तक सूखे के बीच थोड़े समय के लिए तेज बारिश होती है.
उत्तर-पश्चिम भारत: 19 जुलाई के बाद बारिश तेज होगी
अनुमान के मुताबिक इस समय के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. आईएमडी ने 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान लगाया है, और 18 से 22 जुलाई के बीच इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 20 से 22 जुलाई के बीच काफी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 17 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है.
18-22 जुलाई के दौरान अलग-अलग दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश होने की संभावना है. इस इलाके के कई हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं, चलने की भी उम्मीद है.
मध्य भारत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना
पूरे हफ्ते मध्य भारत में बारिश की गतिविधि बनी रहने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 22 जुलाई के बीच अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है, जबकि विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है.
आईएमडी ने 17 से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में और 17-18 जुलाई के दौरान विदर्भ में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है.
पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मानसून वर्षा होगी. पूर्वी क्षेत्र के सबसे सक्रिय मानसून क्षेत्रों में से एक बने रहने की उम्मीद है.
गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 17 से 22 जुलाई के बीच बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में ज़्यादातर 17-18 जुलाई के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि बिहार में शुरू में थोड़ी बारिश हो सकती है, जिसके बाद अनुमानित समय में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
बिहार और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कड़कने और 40-60 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर भारत: लगातार बारिश जारी रहेगी. मानसून के पूर्वोत्तर में सक्रिय रहने की उम्मीद है, जिससे 22 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी-खासी बारिश होगी.
17-19 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में और 17-19 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. ज़्यादातर नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.
पश्चिम भारत: कोंकण और गोवा में बारिश जारी रहने की संभावना है. कोंकण और गोवा में 17 से 22 जुलाई के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है.
मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 40-60 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य और पूर्वी भारत की तुलना में बारिश की तीव्रता कम रहने की उम्मीद है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में बारिश जारी रहेगी. आने वाले हफ़्ते में दक्षिणी भारत में कहीं-कहीं से लेकर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है.
केरल, कोस्टल कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. कर्नाटक के तट पर भी तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है.
मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. आईएमडी ने मछुआरों को 17 से 21 जुलाई के बीच खराब मौसम के कारण अरब सागर के बड़े हिस्से में न जाने की सलाह दी है. बंगाल की खाड़ी के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की गई है, खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटों पर, जहां तेज हवाएं चलने और समुद्र में खराब हालात होने की उम्मीद है.
मौसम प्रणालियां पूर्वानुमान को संचालित करती हैं
आईएमडी के मौसम एनालिसिस के अनुसार, उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया 17 जुलाई को कमजोर होकर लो-प्रेशर सिस्टम में बदल गया, लेकिन यह पूर्वी भारत में बारिश पर असर डाल रहा है. मॉनसून ट्रफ जम्मू से उत्तरी भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है, जबकि जम्मू क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है.
हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से उत्तर और मध्य भारत में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.
सक्रिय पूर्वानुमान के बावजूद जलवायु संकेत चिंता बढ़ाते हैं. हालांकि आने वाले हफ़्ते में कई इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून की बड़ी तस्वीर अभी भी साफ़ नहीं है.
मजबूत होता एल नीनो, निष्क्रिय मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) ऑसिलेशन और बंगाल की खाड़ी में कम लो-प्रेशर सिस्टम, लगातार मॉनसून की गतिविधि को सीमित कर रहे हैं.
जलवायु परिवर्तन से बारिश में बदलाव और बढ़ रहा है, जिससे लंबे समय तक लगातार रहने वाले मॉनसून की जगह कम समय की, तेज़ बारिश हो रही है. इस तरह की असमान बारिश से ग्राउंडवॉटर रिचार्ज कम होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है और खेती के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं, खासकर बुवाई के ज़रूरी मौसम में.
अगले कुछ हफ़्तों में यह तय होगा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर से मज़बूत होगा या बारिश में और कमी आएगी. समुद्र के तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण और बदलते मॉनसून सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग देश भर के किसानों, पॉलिसी बनाने वालों, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों और बिज़नेस के लिए ज़रूरी बनी रहेगी.
ये भी पढ़ें- अल नीनो के बावजूद क्यों बढ़ रही बादल फटने जैसी खतरनाक बारिश की घटनाएं? जानिए असली वजह