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मानसून : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद

नई दिल्ली : भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून एक अहम दौर में पहुंच रहा है, और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले छह दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि, कुल मिलाकर उम्मीद मिली-जुली बनी हुई है क्योंकि मौसम की स्थितियां मानसून की स्थिरता पर असर डाल रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून पर अभी कई मौसम सिस्टम का असर पड़ रहा है.

उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी और मध्य भारत में बारिश को सपोर्ट कर रहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन, और पूरे उत्तर भारत में फैली मॉनसून ट्रफ से आने वाले दिनों में बारिश के तय होने की उम्मीद है.

एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि बड़े जलवायु संकेतों, जिसमें मज़बूत होता एल नीनो, एक निष्क्रिय मैडेन-जूलियन दोलन (MJO), और बंगाल की खाड़ी में कम लो-प्रेशर सिस्टम शामिल हैं, मौसम सिस्टम के बावजूद बड़े पैमाने पर बारिश को रोक सकते हैं.

चिंता मौसम में होने वाली बारिश के टोटल को लेकर कम और इसके अलग-अलग बंटवारे को लेकर ज़्यादा है, जिसमें लंबे समय तक सूखे के बीच थोड़े समय के लिए तेज बारिश होती है.

उत्तर-पश्चिम भारत: 19 जुलाई के बाद बारिश तेज होगी

अनुमान के मुताबिक इस समय के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. आईएमडी ने 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान लगाया है, और 18 से 22 जुलाई के बीच इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 20 से 22 जुलाई के बीच काफी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 17 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है.

18-22 जुलाई के दौरान अलग-अलग दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश होने की संभावना है. इस इलाके के कई हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं, चलने की भी उम्मीद है.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना

पूरे हफ्ते मध्य भारत में बारिश की गतिविधि बनी रहने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 22 जुलाई के बीच अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है, जबकि विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है.

आईएमडी ने 17 से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में और 17-18 जुलाई के दौरान विदर्भ में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है.

बारिश नहीं होने से कई इलाकों में खेती का काम पिछड़ रहा है. (file photo-ANI)

पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मानसून वर्षा होगी. पूर्वी क्षेत्र के सबसे सक्रिय मानसून क्षेत्रों में से एक बने रहने की उम्मीद है.

गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 17 से 22 जुलाई के बीच बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में ज़्यादातर 17-18 जुलाई के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि बिहार में शुरू में थोड़ी बारिश हो सकती है, जिसके बाद अनुमानित समय में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

बिहार और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कड़कने और 40-60 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर भारत: लगातार बारिश जारी रहेगी. मानसून के पूर्वोत्तर में सक्रिय रहने की उम्मीद है, जिससे 22 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी-खासी बारिश होगी.