अल नीनो के बावजूद क्यों बढ़ रही बादल फटने जैसी खतरनाक बारिश की घटनाएं? जानिए असली वजह
एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि गर्म समुद्र और एटमॉस्फियर की वजह से बादल फटने जैसी बारिश हो रही है- सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: अल नीनो (El Nino) के कारण मानसून में होने वाली बारिश कम होने की आशंका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन देश भर में भारी बारिश की घटनाओं को तेजी से बढ़ा रहा है. विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है. उनका कहना है कि सामान्य से कम मानसून होने का मतलब यह नहीं है कि बादल फटने जैसी विनाशकारी बारिश नहीं होगी.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वार्षिक मानसून रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक भारी बारिश (एक दिन में 20.4 सेंटीमीटर से अधिक) की घटनाओं में पिछले कुछ सालों में भारी उछाल आया है. यह संख्या साल 2008 में 64 थी, जो बढ़कर 2024 में 181 हो गई. जबकि 2025 में ऐसी 160 घटनाएं दर्ज की गईं, जो बारिश के इस चरम रूप में लगातार हो रही बढ़ोतरी को दर्शाती हैं.
जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के इस बदलते पैटर्न को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बढ़ते तापमान से बढ़ावा मिल रहा है, जो वायुमंडल में अधिक गर्मी और नमी पहुंचा रहे हैं. चूंकि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ गर्म वायुमंडल लगभग 7 प्रतिशत अधिक नमी सोख सकता है, इसलिए अनुकूल मौसम प्रणालियां अब कम समय में कहीं अधिक तीव्र बारिश पैदा करने में सक्षम हैं.
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एसोसिएट प्रोफेसर उपासना घोष ने कहा कि भारत में बारिश के बदलते पैटर्न के पीछे जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण है, जो अल नीनो की वजह से और भी गंभीर होता जा रहा है.
उन्होंने आगे कहा, "भारतीय शहर भारी बारिश का सामना कर रहे हैं, लेकिन वे इस तरह की बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं. हमारा शहरी नियोजन सिस्टम जलवायु से जुड़े कारकों को ध्यान में नहीं रख रहा है, जिससे शहर लगातार कमजोर और असुरक्षित हो रहे हैं. विशेष रूप से तेजी से बढ़ते महानगरों के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंस को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए."
टेरी (TERI) यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रो. एस.एन. मिश्रा ने कहा कि अल नीनो आमतौर पर मानसून की मौसमी बारिश को कमजोर करता है. लेकिन, इसके जरिए भारी बारिश की हर घटना की वजह नहीं समझाई जा सकती.
प्रो. मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा, "भारतीय मानसून एक बेहद जटिल वायुमंडलीय प्रणाली है. हालांकि अल नीनो आमतौर पर मौसमी बारिश को कम करता है, लेकिन यह बारिश की हर एक घटना को तय नहीं करता. पिछले एक दशक में जो बड़ा बदलाव आया है, वह है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारी बारिश की घटनाओं का लगातार बढ़ना और उनका अधिक गंभीर होना. गर्म वायुमंडल में कहीं अधिक नमी रुक सकती है, और जब अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, तो यह अतिरिक्त नमी भारी मूसलाधार बारिश या बादल फटने जैसी घटनाओं के रूप में बरस जाती है."
उन्होंने यह भी कहा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का तेजी से गर्म होना, सामान्य से कम मानसून के दौरान भी भारी बारिश की आशंका को बढ़ा रहा है. इसलिए अब बाढ़ के पूर्वानुमान, बुनियादी ढांचे की प्लानिंग और आपदा तैयारी के तरीकों में बड़े बदलाव की जरूरत है.
पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने अल नीनो के भारतीय मानसून पर पड़ने वाले असर के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. मनु सिंह ने कहा, "अल नीनो के साल में भी, जब बारिश के दिनों की संख्या कम हो सकती है, बारिश की अलग-अलग घटनाएं असाधारण रूप से गंभीर और अनिश्चित हो सकती हैं. हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है, तो वह अक्सर विनाशकारी रूप ले लेती है."
इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए, जियोस्पेशियल विशेषज्ञ राजेश पॉल ने कहा कि भारत बदलते मानसून के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक को देख रहा है. पॉल ने कहा, "कई क्षेत्रों में बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, लेकिन जब बारिश होती है, तो बहुत तेज़ होती है. शहरों को अब औसत बारिश के बजाय अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम, बाढ़ के पूर्वानुमान और बुनियादी ढांचे की जरूरत है."
विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन मानसून का रूप बदल रहा है, नीति निर्माताओं को अपना ध्यान पूरे सीजन की कुल बारिश के आंकड़ों से हटाकर कम समय में होने वाली अत्यधिक भारी बारिश की घटनाओं से निपटने पर लगाना होगा.
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