मौसम : मार्च में ही ओडिशा में तापमान 39.6 पहुंचा, आगे और गर्मी की चेतावनी, जानें किन राज्यों में बरसेंगे बदरा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्च में तापमान में बढ़ोतरी सर्दियों से गर्मियों में तेजी से बदलाव का संकेत हैं.

Due to increase in temperature, the number of people at India Gate decreased.
तापमान में वृद्धि होने से इंडिया गेट पर लोगों की संख्या में कमी आई. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 6:50 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: मार्च अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में पहले से ही बहुत ज़्यादा तापमान है, जिससे गर्मी जल्दी आने की चिंता बढ़ गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत और आस-पास के मध्य इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ज़्यादा रहेगा, और पारा और बढ़ने की संभावना है. आईएमडी के नई बुलेटिन के अनुसार, देश भर के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में पहले ही अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है.

पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा और अंदरूनी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. ओडिशा के झारसुगुड़ा में 39.6 सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस समय के दौरान मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान था.

मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान पहले से ही सामान्य से 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो शुरुआती मौसम की गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है.

जानिए क्या कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक (ETV Bharat)

उत्तर भारत में मार्च की शुरुआत में असामान्य रूप से गर्मी देखी जा रही है, और तापमान वसंत के आखिर में होने वाले आम लेवल तक पहुंच रहा है. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, जबकि इससे सटे मध्य भारत में सप्ताह के अधिकांश दिनों में तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है.

दिल्ली के गर्म रहने की संभावना
अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में मौसम अधिकतर साफ रहने की उम्मीद है, जिससे तापमान बढ़ने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुमान के अनुसार, 6 मार्च से 8 मार्च के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 और 18 डिग्री सेल्सियस ​​के बीच रह सकता है.

दिन और रात दोनों का तापमान मौसम के औसत से ज़्यादा रहने की उम्मीद है. हवाएं हल्की रहने की संभावना है, जो दोपहर के समय पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेंगी और शाम तक शांत हो जाएंगी. पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि मार्च की असामान्य रूप से गर्म शुरुआत शॉर्ट-टर्म मौसम के हालात और लॉन्ग-टर्म जलवायु प्रवृत्तियों के मिले-जुले असर का नतीजा है.

पर्यावरणविद राजेश पॉल ने ईटीवी भारत को बताया, "इस मार्च में पूरे उत्तर भारत में तापमान में शुरुआती बढ़ोतरी - कई क्षेत्रों में सामान्य से 3-7 डिग्री सेल्सियस अधिक और दिल्ली पहले से ही 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रही है - यह बताता है कि इस साल सर्दियों से गर्मियों में बदलाव सामान्य से अधिक तेजी से हो रहा है."

पॉल ने तापमान बढ़ने के पीछे कई संभावित वजहें बताईं. “सबसे पहले, साफ आसमान और लगातार सूखी उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं ने पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान तेजी से बढ़ने दिया है. दूसरा, पृष्ठभूमि ग्लोबल वार्मिंग आधारभूत तापमान बढ़ा रही है, जिससे ऐसी शुरुआती गर्मी की घटनाएं ज़्यादा होने की संभावना है. और तीसरा, जलवायु मॉडल 2026 के आखिर में एल नीनो की स्थिति बनने की संभावना दिखा रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा गर्मी लाती है.”

हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि जल्दी गर्मी पड़ने का मतलब यह नहीं है कि हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. उन्होंने आगे कहा, “मार्च की गर्म शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी. इससे यह पता चलता है कि मार्च-मई के मौसम में सामान्य से ज़्यादा तापमान और ज़्यादा हीटवेव वाले दिनों की संभावना अधिक है, जिसका अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले से ही लगा रहा है.”

गर्मी को बढ़ाने वाले क्षेत्रीय मौसम कारक
एक और पर्यावरण विशेषज्ञ, बीएस वोहरा ने कहा कि अभी की गर्मी का तुरंत कारण काफी हद तक इलाके के मौसम के पैटर्न से जुड़ा है.

वोहरा ने कहा, "इस मार्च में पूरे उत्तर भारत में तापमान में शुरुआती बढ़ोतरी, सामान्य से लगभग 3-7 डिग्री सेल्सियस अधिक, और दिल्ली में पहले से ही 34 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गई है, जो गर्मियों जैसे हालात की शुरुआत का संकेत है, लेकिन यह अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्मी की गारंटी नहीं देता है."

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "शॉर्ट टर्म में, गर्मी मुख्य रूप से साफ आसमान, सूखी उत्तर-पश्चिमी हवाओं और कम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है, जो आम तौर पर बादल और बारिश लाते हैं जो सर्दियों के आखिर में तापमान को कम रखने में मदद करते हैं." वोहरा ने यह भी कहा कि मौसमी अनुमान बताते हैं कि प्री-मॉनसून पीरियड औसत से अधिक गर्म रहेगा.

मौसमी पूर्वानुमानों से पता चलता है कि मार्च और मई के बीच पूरे भारत में सामान्य से अधिक तापमान और अधिक लू वाले दिनों की संभावना है, जिससे कुल मिलाकर औसत से अधिक गर्मी पड़ने का खतरा बढ़ गया है.

उन्होंने कहा, " दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन भी आधारभूत तापमान बढ़ाकर और शुरुआती सीज़न में गर्मी की घटनाओं को ज़्यादा बार और तेज़ बनाकर एक भूमिका निभा रहा है."

उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान बढ़ रहा है और मौसम सूखा है. बरेली में शुक्रवार को सबसे कम तापमान 16.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी 251 रहा, जिसे खराब माना गया. इसी तरह, संभल में कम से कम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिक से अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 रहा, जिसे भी अनहेल्दी माना जाता है.

मुरादाबाद में सबसे कम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे ज्यादा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. एक्यूआई 195 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब एयर क्वालिटी की स्थिति को दिखाता है.

मौसम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिससे गर्मी का तनाव बढ़ सकता है. कम से कम 11 मार्च तक इस इलाके में बारिश या बादल छाए रहने की उम्मीद नहीं है.

आईएमडी के अनुसार, अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2–3 डिग्री बढ़ सकता है, जिसके बाद साल के इस समय के लिए इसके सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है.

दैनिक जीवन पर प्रभाव
शुरुआती गर्मी ने पहले ही रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है, खासकर बाहर काम करने वाले लोगों पर.

दिल्ली के एक ट्रांसपोर्टर पंकज कुमार ने कहा कि लोगों ने पहले से बहुत पहले ही पंखे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, “इस साल मार्च के महीने में भी गर्मी लग रही है. पहले के सालों में हम इस समय तक स्वेटर पहनते थे, लेकिन अब पिछले 15-20 दिनों से सभी ने सर्दियों के कपड़े पहनना बंद कर दिया है. हमने पहले ही पंखे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.”

रेहड़ी-पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बढ़ता तापमान चिंता का विषय है. दिल्ली में रेहड़ी लगाने वाले शिव कुमार ने कहा, “अभी तो मार्च का महीना ही है और हमें अभी से पसीना आ रहा है. मुझे चिंता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्योंकि मुझे अपना सामान बेचने के लिए पूरे दिन गर्मी में सड़क पर खड़ा रहना होगा.”

पहाड़ी और पूर्वी भारत में बारिश की संभावना
मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहीं हिमालयी क्षेत्र में मौसम जल्द ही बदल सकता है. आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से जम्मू-कश्मीर में 6 मार्च से 11 मार्च के बीच हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 7 मार्च से 11 मार्च तक बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 8 मार्च से 11 मार्च के बीच कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

इस बीच, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम खराब रह सकता है. आईएमडी ने 8 मार्च से 11 मार्च के बीच सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर की तेज हवाओं का अनुमान लगाया है.

पूर्वानुमान के अनुसार, 8-9 मार्च को ओडिशा में, 9 मार्च को झारखंड में और 11 मार्च के आसपास बिहार में भी बारिश होने की संभावना है.

तापमान पहले से ही तेज़ी से बढ़ रहा है और प्री-मॉनसून महीनों में सामान्य से ज़्यादा गर्मी के अनुमान हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स मार्च की शुरुआत की गर्मी को आने वाले लंबे और तेज गर्मी के मौसम का चेतावनी संकेत मान रहे हैं.

पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने ईटीवी भारत को बताया, "शिमला और श्रीनगर जैसे ग्रामीण और हिमालयी क्षेत्रों सहित भारत भर के कई शहरों और कस्बों में असामान्य रूप से जल्दी और तीव्र गर्मी देखी जा रही है.

इसके मुख्य कारणों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, समुद्र के तापमान पर क्लाइमेट चेंज का असर और एल नीनो का प्रभाव शामिल हैं. इन वजहों से इस साल सर्दियों में बारिश बहुत कम हुई है, जिससे न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है, बल्कि पानी की कमी भी बढ़ रही है, जिससे रबी की फसलों पर असर पड़ सकता है.”

पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने कहा, “मार्च में उत्तर भारत के कई हिस्सों में सामान्य से चार से सात डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ जगहों पर तो यह 34 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच गया है. पश्चिमी विक्षोभ की कमी, साथ ही हाई-प्रेशर सिस्टम जो नमी कम करते हैं और गर्मी बढ़ाते हैं, इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं. लंबे समय में, ऐसे पैटर्न क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर और भविष्य में गर्मियों के और ज़्यादा गर्म होने की संभावना की ओर इशारा करते हैं.”

वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने ईटीवी भारत को बताया, "शिमला और श्रीनगर जैसे ग्रामीण और हिमालयी क्षेत्रों सहित भारत भर के कई शहरों और कस्बों में असामान्य रूप से जल्दी और तीव्र गर्मी देखी जा रही है. इसके मुख्य कारणों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, समुद्र के तापमान पर क्लाइमेट चेंज का असर और एल नीनो इफेक्ट शामिल हैं. इन वजहों से इस साल सर्दियों में बारिश बहुत कम हुई है, जिससे न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है, बल्कि पानी की कमी भी बढ़ रही है, जिससे रबी की फसलों पर असर पड़ सकता है.”

