मौसम का 2025 में बरपा कहर; बाढ़-बारिश से 2,760 की मौत, 8वां सबसे गर्म साल, कैसी रहेगी 2026 में ठंड

मौसमजनित घटनाओं में सबसे ज्यादा जान-माल का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ. यूपी में 400 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

हिमाचल प्रदेश के मंडी में 3 अगस्त को सिराज घाटी में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र. (Photo Credit; ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 11:40 AM IST

4 Min Read
देश में साल दर साल हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. बीते साल यानी 2025 की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. बाढ़-बारिश समेत मौसमजनित अन्य आपदाओं ने जहां 2760 लोगों की जान ले ली. वहीं 2025 को 8वां सबसे गर्म साल भी बना दिया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी आंकड़ो से आईए जानते हैं क्यों साल दर साल भारत का तापमान बढ़ रहा है? मौसमजनित हादसों में किस राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ?

2025 बना 8वां सबसे गर्म साल: IMD) के अनुसार, 2025 साल काफी गर्म रहा, जोकि देश का 8वां सबसे गर्म साल रहा. देश का तापमान लंबे समय के औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. खास बात ये है कि साल ऐसे समय में गर्म रहा, जब बेहद तीखी गर्मी नहीं पड़ी. इसके बावजूद पूरे साल तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा.

जलवायु परिवर्तन के नए पैटर्न के संकेत: साल दर साल बढ़ता तापमान देश में बदलते जलवायु पैटर्न की ओर संकेत करता है. वैसे सबसे गर्म साल अभी तक 2024 बना हुआ है, जब तापमान औसत से 0.65 डिग्री ज्यादा था. आईएमडी के मुताबिक, 2025 में देश का तापमान 1991–2020 के औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

जो दिखाता है कि भारत में गर्मी का ट्रेंड लगातार बदल रहा है. यही कारण है कि 1901 से 2025 तक के आंकड़ों में सालाना औसत तापमान में हर सदी में 0.68 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. दिन का तापमान 0.89 डिग्री और रात का तापमान 0.47 डिग्री प्रति सदी बढ़ा है.

उत्तराखंड में भारी तबाही.
उत्तराखंड में भारी तबाही. (Photo Credit; ANI)

सर्दी के मौसम में हुआ गर्मी का अहसास: बीते साल हर मौसम में तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा है. जहां, सर्दियों में जनवरी और फरवरी अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहे वहीं, प्री और पोस्ट-मानसून अवधि में भी औसत से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया. फरवरी में न्यूनतम तापमान अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान दूसरा सबसे ज्यादा रहा.

110 फीसदी अधिक बारिश: वैसे साल 2025 में मानसून की स्थिति अच्छी रही. देश को सामान्य से करीब 110 फीसदी अधिक बारिश ने सरा-बोर कर दिया. शीत ऋतु में वर्षा सामान्य से कम रही, जबकि अन्य तीनों ऋतुओं में बारिश सामान्य से अधिक रही. लेकिन, मौसमजनित हादसे-घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई. बाढ़-बारिश, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और गर्मी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी तबाही मचाई.

मौसम ने ली 2760 लोगों की जान: मौसमजनित घटनाओं में 2,760 लोगों की सालभर में मौत हुई. इनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं, जहां 400 से ज्यादा लोग मौसम के कहर का शिकार हुए. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गईं. केवल बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में ही 1,370 से अधिक मौतें हुईं.

4 चक्रवाती तूफानों ने मचाई तबाही: 2025 में देश ने 4 चक्रवाती तूफानों को भी झेला है. ये सभी तूफान मानसून के बाद पनपे. शक्ति (1-7 अक्टूबर), मोंथा (25-30 अक्टूबर), सेन्यार (25-27 नवंबर) और दितवाह (26 नवंबर-1 दिसंबर). इनमें मोंथा, सेन्यार और दितवाह तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए, जबकि शक्ति अरब सागर से उठा.

इन चक्रवाती तूफानों का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ा. इनमें से कुछ चक्रवातों ने श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां पैदा कीं.

उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही.
उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही. (Photo Credit; ANI)

2026 में कैसी रहेगी ठंड: अब बात 2026 की करें तो जनवरी में ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान औसत से कम रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का तापमान भी ज्यादातर जगहों पर औसत से कम रहने की उम्मीद है. गंगा के मैदानी इलाकों मध्य भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड वेव के दिन ज्यादा हो सकते हैं. लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत में सर्दी थोड़ी कम रहने की उम्मीद है.

संपादक की पसंद

