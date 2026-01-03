ETV Bharat / bharat

मौसम का 2025 में बरपा कहर; बाढ़-बारिश से 2,760 की मौत, 8वां सबसे गर्म साल, कैसी रहेगी 2026 में ठंड

हिमाचल प्रदेश के मंडी में 3 अगस्त को सिराज घाटी में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र. ( Photo Credit; ANI )

देश में साल दर साल हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. बीते साल यानी 2025 की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. बाढ़-बारिश समेत मौसमजनित अन्य आपदाओं ने जहां 2760 लोगों की जान ले ली. वहीं 2025 को 8वां सबसे गर्म साल भी बना दिया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी आंकड़ो से आईए जानते हैं क्यों साल दर साल भारत का तापमान बढ़ रहा है? मौसमजनित हादसों में किस राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? 2025 बना 8वां सबसे गर्म साल: IMD) के अनुसार, 2025 साल काफी गर्म रहा, जोकि देश का 8वां सबसे गर्म साल रहा. देश का तापमान लंबे समय के औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. खास बात ये है कि साल ऐसे समय में गर्म रहा, जब बेहद तीखी गर्मी नहीं पड़ी. इसके बावजूद पूरे साल तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा. जलवायु परिवर्तन के नए पैटर्न के संकेत: साल दर साल बढ़ता तापमान देश में बदलते जलवायु पैटर्न की ओर संकेत करता है. वैसे सबसे गर्म साल अभी तक 2024 बना हुआ है, जब तापमान औसत से 0.65 डिग्री ज्यादा था. आईएमडी के मुताबिक, 2025 में देश का तापमान 1991–2020 के औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. जो दिखाता है कि भारत में गर्मी का ट्रेंड लगातार बदल रहा है. यही कारण है कि 1901 से 2025 तक के आंकड़ों में सालाना औसत तापमान में हर सदी में 0.68 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. दिन का तापमान 0.89 डिग्री और रात का तापमान 0.47 डिग्री प्रति सदी बढ़ा है. उत्तराखंड में भारी तबाही. (Photo Credit; ANI) सर्दी के मौसम में हुआ गर्मी का अहसास: बीते साल हर मौसम में तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा है. जहां, सर्दियों में जनवरी और फरवरी अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहे वहीं, प्री और पोस्ट-मानसून अवधि में भी औसत से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया. फरवरी में न्यूनतम तापमान अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान दूसरा सबसे ज्यादा रहा.