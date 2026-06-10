आज तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम में हो रहा लगातार परिवर्तन
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का आशंका जताई गई है. मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई.
Published : June 10, 2026 at 1:20 PM IST
नई दिल्ली: मानसून दस्तक दे रहा है, लेकिन मौसम का हाल ठीक नहीं है. कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं झमाझम बारिश ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है. मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई. वहीं, इन सबके बीच तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है.
मौसम विभाग ने आज हल्के बादल छाए रहने और गरज और चमक के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है.
उत्तर भारत में मौसम के अचानक बदलने के बारे में पूछने पर, एक पर्यावरण और भू-स्थानिक विशेषज्ञ ने कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी और उसके बाद आंधी-तूफान का मौजूदा पैटर्न, जमीन की तेज गर्मी, हवा में नमी बढ़ने और मौसम में बदलाव के बढ़ने का नतीजा है.
बढ़ते तापमान से माहौल में अस्थिरता पैदा होती है, जबकि नमी वाली हवाएं आंधी-तूफान को बढ़ावा देती हैं. गर्म होते मौसम में मौसम में ऐसे बदलाव ज्यादा बार हो रहे हैं.
देर से आए मॉनसून के पीछे के कारण राजेश पॉल ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में अभी एक क्लासिक प्री-मॉनसून पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी, बढ़ती नमी और बार-बार आंधी-तूफान एक साथ हो रहे हैं. मॉनसून से पहले माहौल में गर्मी और नमी जमा हो रही है. हालांकि मानसून सामान्य से थोड़ा देर से केरल पहुंचा, लेकिन अभी के संकेत बताते हैं कि यह जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में आएगा. हाल ही में आए आंधी-तूफान मानसून के आने के बजाय बढ़ते वायुमंडलीय अस्थिरता का संकेत हैं.
दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात करें तो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की उम्मीद है. यह 16 जून तक जारी रहेगी. हालांकि, आंधी-तूफान और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की संभावना है. आज तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है.
वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है. यह 16 जून तक जारी रहेगी. वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसकी गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यह एक सप्ताह तक जारी रहेगी.
आईएमडी ने 13 से 14 जून के दौरान राजस्थान में सक्रिय रूप से धूल भरी आंधी की चेतावनी दी है. उत्तर-पश्चिम में तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और यह 11 जून तक रहेगा. उसके बाद, तापमान धीरे-धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा.
पूर्वोत्तर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है. आईएमडी ने इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और यह 16 जून तक जारी रहेगी.
आईएमडी का अनुमान है कि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार तक भारी बारिश और आंधी-तूफान आ सकते हैं.
इसके साथ ही गोवा में कुछ जगहों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा. वहीं, पूर्व की ओर, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गरज और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होगी और यह तीन से चार दिनों तक जारी रहेगी.
मध्य भारत में, 11 जून तक ज्यादा से ज्यादा तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और फिर 12 से 13 जून को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा. राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश में 12 जून को ओले गिरेंगे.
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का आगे बढ़ना
आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं.
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