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आज तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम में हो रहा लगातार परिवर्तन

नई दिल्ली: मानसून दस्तक दे रहा है, लेकिन मौसम का हाल ठीक नहीं है. कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं झमाझम बारिश ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है. मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई. वहीं, इन सबके बीच तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है.

मौसम विभाग ने आज हल्के बादल छाए रहने और गरज और चमक के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है.

उत्तर भारत में मौसम के अचानक बदलने के बारे में पूछने पर, एक पर्यावरण और भू-स्थानिक विशेषज्ञ ने कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी और उसके बाद आंधी-तूफान का मौजूदा पैटर्न, जमीन की तेज गर्मी, हवा में नमी बढ़ने और मौसम में बदलाव के बढ़ने का नतीजा है.

बढ़ते तापमान से माहौल में अस्थिरता पैदा होती है, जबकि नमी वाली हवाएं आंधी-तूफान को बढ़ावा देती हैं. गर्म होते मौसम में मौसम में ऐसे बदलाव ज्यादा बार हो रहे हैं.

देर से आए मॉनसून के पीछे के कारण राजेश पॉल ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में अभी एक क्लासिक प्री-मॉनसून पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी, बढ़ती नमी और बार-बार आंधी-तूफान एक साथ हो रहे हैं. मॉनसून से पहले माहौल में गर्मी और नमी जमा हो रही है. हालांकि मानसून सामान्य से थोड़ा देर से केरल पहुंचा, लेकिन अभी के संकेत बताते हैं कि यह जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में आएगा. हाल ही में आए आंधी-तूफान मानसून के आने के बजाय बढ़ते वायुमंडलीय अस्थिरता का संकेत हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात करें तो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की उम्मीद है. यह 16 जून तक जारी रहेगी. हालांकि, आंधी-तूफान और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की संभावना है. आज तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है.

वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है. यह 16 जून तक जारी रहेगी. वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसकी गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यह एक सप्ताह तक जारी रहेगी.