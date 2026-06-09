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तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' हैदराबाद में मौसम अचानक बदला

हैदराबाद में भारी बारिश ( ETV Bharat )

हैदराबाद: दक्षिण-पश्चिम मानसून तेलंगाना में आगे बढ़ रहा है. कल, यह राज्य के दक्षिणी बॉर्डर पर बसे जिले जोगुलम्बा गडवाल पहुंचा. मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून कल तक पूरे राज्य में पहुंच जाएगा. इस बीच, उत्तर प्रदेश से एक ट्रफ रेखा तेलंगाना से होते हुए तटीय आंध्र क्षेत्र तक पहुंच रही है. वहीं, हैदराबाद में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. उसने कहा कि आज रंगा रेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. विभाग ने बताया कि बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिकारियों ने पहले के आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा, रंगा रेड्डी, हैदराबाद और मेडक जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि कामारेड्डी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, बुधवार को विकाराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट और गडवाल जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. इन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किए गए हैं. 14 जून तक बारिश

मॉनसून के असर की वजह से 14 जून तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है. इसलिए, 'येलो वॉर्निंग' (5 सेंटीमीटर) से कम बारिश का संकेत) जारी की गई है.