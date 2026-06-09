तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' हैदराबाद में मौसम अचानक बदला
ऐसा लग रहा है कि, तेलंगाना में मानसून का असर दिखने लगा है. हैदराबाद में झमाझम बारिश हो रही है.
Published : June 9, 2026 at 6:49 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण-पश्चिम मानसून तेलंगाना में आगे बढ़ रहा है. कल, यह राज्य के दक्षिणी बॉर्डर पर बसे जिले जोगुलम्बा गडवाल पहुंचा. मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून कल तक पूरे राज्य में पहुंच जाएगा. इस बीच, उत्तर प्रदेश से एक ट्रफ रेखा तेलंगाना से होते हुए तटीय आंध्र क्षेत्र तक पहुंच रही है. वहीं, हैदराबाद में भारी बारिश हो रही है.
मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. उसने कहा कि आज रंगा रेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
विभाग ने बताया कि बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिकारियों ने पहले के आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा, रंगा रेड्डी, हैदराबाद और मेडक जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि कामारेड्डी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
इसके अलावा, बुधवार को विकाराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट और गडवाल जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. इन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किए गए हैं.
14 जून तक बारिश
मॉनसून के असर की वजह से 14 जून तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है. इसलिए, 'येलो वॉर्निंग' (5 सेंटीमीटर) से कम बारिश का संकेत) जारी की गई है.
हैदराबाद में भारी बारिश
इस बीच, हैदराबाद में मौसम अचानक बदल गया. शहर के कई हिस्सों में गरज और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हुई. तेज हवाओं की वजह से रामनगर में वीएसटी रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया. इसी तरह, हैदरगुडा में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया. कई जगहों पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। तेज़ हवाओं की वजह से मुशीराबाद में बिजली सप्लाई में रुकावट आई.
मौसम का अनुमान और चेतावनी
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, और तेलंगाना में 14 जून तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 जून को तेलंगाना में बहुत भारी बारिश का स्पेशल अलर्ट भी जारी किया है.
कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और माहे में 9 से 11 जून के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. साथ ही 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
इसी तरह, पूर्वोत्तर इलाके में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में भारी बारिश होने की उम्मीद है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर तक हो सकती है. ये हालात 14 जून तक बने रहने की संभावना है.
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