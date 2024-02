WATCH: कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर क्या बोले मंत्री और विधायक

Reaction on demand of giving ST status to Kudmi. झारखंड में कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग कर दी है. इसको लेकर मंत्री और विधायकों की प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जो लोग यह दलील देते हैं कि वर्ष 1931 से पहले कुड़मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ था. 1931 में उन्हें एसटी सूची से बाहर किया गया तो लगभग 100 वर्षों तक कुड़मी समाज के नेता सोये हुए थे. कांग्रेसी विधायक ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जाति को SC से ST में शामिल कर लेने पर कहा कि यह सब राजनीति के तहत हो रहा है और नुकसान आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी के सचेतक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि वह खुद 2015 से लगातार इस मांग को सदन के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं. झारखंड के कुड़मी-कुरमी महतो जाति के लोगों को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इसका फैसला सरकार को लेना है.