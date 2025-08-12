ETV Bharat / technology

Vu ने भारत में लॉन्च की स्मार्ट टीवी की नई सीरीज, कीमत सिर्फ 24,990 रुपये से शुरू - LATEST SMART TV UNDER 25000

Vu ने Glo QLED TV 2025 Dolby Edition स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कई वाइब्रेंट डिस्प्ले और गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं.

Vu Launches Dolby Edition TVs with Built-In Speakers
इस टीवी में गेमिंग फीचर्स भी दिए गए हैं. (फोटो क्रेडिट: Vu Television)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 5:23 PM IST

हैदराबाद: वीयू ने भारत में स्मार्ट टीवी की एक नई सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज का नाम Vu Glo QLED TV 2025 Dolby Edition है. इस टीवी में दमदार साउंड के साथ-साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है. इसके अलावा इस टीवी में कंपनी ने कुछ गेमिंग मोड्स भी दिए हैं, जो उन यूज़र्स को काफी पसंद आ सकते हैं, जो टीवी पर गेमिंग करते हैं. कंपनी ने इस टीवी को 5 अलग-अलग साइज में उपलब्ध कराया है. आइए हम आपको इस नई टीवी की डिटेल्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

इस अमेरिकन टीवी कंपनी के नए मॉडल्स में A+ ग्रेड Glo QLED पैनल दिया गया है. इस डिस्प्ले में 92% NTSC कलर गैमट सपोर्ट मिलता है, जो यूज़र्स को अच्छी पिक्चर क्वालिटी देते हैं. इस टीवी की ब्राइटनेस 400 निट्स है. इसके अलावा इस टीवी में यूज़र्स को Dolby Vision, HDR10, और HLG सपोर्ट के साथ-साथ Dolby Vision HDR विजुअल्स फीचर भी मिलते हैं. इससे टीवी में दिख रहे कंटेंट ज्यादा डिटेल्ड और वाइब्रेंट लगते हैं. उनमें कलर्स और कॉन्ट्रास्ट का लेवल बढ़ जाता है.

This TV comes with A+ Grade Glo QLED Display Panel
इस टीवी का डिस्प्ले A+ ग्रेड Glo QLED पैनल के साथ आता है. (फोटो क्रेडिट: Vu Television)

नए टीवी के फीचर्स

इस टीवी का डिस्प्ले 4K QLED रिजॉल्यूशन और AI Upscaling फीचर के साथ भी आता है. इस टीवी में पिक्चर्स के कई मोड्स मिलते हैं, जिनमें Standard, Dynamic, Cricket, Cinema, FILMMAKER, PC/Game और Energy Saving मोड्स शामिल हैं.

इस टीवी में प्रोसेसर के लिए 1.5 GHz VuON AI चिपसेट दिया गया है, जो AI अपस्कैलिंग के साथ आता है. इसके अलावा इस टीवी में कई गेमिंग मोड्स भी दिए गए हैं. इस टीवी के ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें 24W Dolby Atmos वाले दो स्पीकर्स लगे हुए हैं. इसमें ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल, ऑडियो-ऑन्ली मोड, एक्वालाइज़र और डायलॉग क्लैरिटी जैसे कई साउंड फीचर्स मिलते हैं.

यह टीवी 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आता है. यह टीवी गूगल प्लेट स्टोर और क्रोमकास्ट के साथ Google TV पर रन करता है. इसके रिमोट में IR के साथ Vu ActiVoice, Bluetooth, voice assistant, and hotkeys for Wi-Fi, picture, sound, Cricket, Cinema, Netflix, YouTube समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इस टीवी में 2 USB, 3 HDMI (ARC/eARC/CEC), हेडफोन, ऑप्टिकल आउट, AV in और Ethernet जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस टीवी के साथ यूज़र्स को एक साल की वारंटी भी मिलती है.

This Smart TV Features many Gaming Modes
इस टीवी में कई गेमिंग मोड्स भी दिए गए हैं. (फोटो क्रेडिट: Vu Television)
कैटेगिरीडिटेल्स
डिज़ाइनतीन तरफ से बेज़ल-लेस फ्लोटिंग ग्लास, ग्रे रंग में
उपलब्ध साइज43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच
डिस्प्ले4K QLED (3840×2160), 400 निट्स ब्राइटनेस, 92% NTSC कलर, MEMC, A+ ग्रेड Glo पैनल
HDR सपोर्टDolby Vision, HDR10, HLG
पिक्चर मोड्सStandard, Dynamic, Cricket, Cinema, FILMMAKER, PC/Game, Energy Saving
प्रोसेसर1.5 GHz VuON AI प्रोसेसर, AI अपस्केलिंग के साथ
गेमिंग फीचर्सGame Mode, VRR, ALLM, HDR, Crosshair Mode, Game Dashboard
ऑडियो24W Dolby Atmos (2 स्पीकर्स), Auto Volume Control, Equalizer, Dialogue Clarity, Audio-only Mode
स्टोरेज और RAM16GB स्टोरेज, 2GB RAM
ऑपरेटिंग सिस्टमGoogle TV, Chromecast और Google Play Store के साथ
रिमोट कंट्रोलVu ActiVoice रिमोट (IR, Bluetooth, Voice Assistant, Wi-Fi, Picture, Sound, Cricket, Cinema, Netflix, YouTube हॉटकीज़)
कनेक्टिविटीApple AirPlay, HomeKit, Android/iPhone कास्टिंग, Bluetooth 5.3, डुअल-बैंड Wi-Fi, LAN, कैमरा सपोर्ट
पोर्ट्स2 USB, 3 HDMI (ARC/eARC/CEC), हेडफोन जैक, ऑप्टिकल आउट, AV इन, Ethernet
अन्य फीचर्सLow Blue Light, Energy Saving, Parental Control, Kids Mode, फोन से टीवी म्यूजिक प्लेबैक, Google IoT

इस टीवी की कीमत

स्क्रीन साइजमॉडल नंबरकीमत (₹)
43 इंच43GLOQLED25₹24,990
50 इंच50GLOQLED25₹30,990
55 इंच55GLOQLED25₹35,990
65 इंच65GLOQLED25₹50,990
75 इंच75GLOQLED25₹64,990

इस टीवी के इन सभी साइज के मॉडल्स को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: भारतीय टीवी मार्केट में सैमसंग का दबदबा! पहली बार हुई 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री

