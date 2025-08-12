हैदराबाद: वीयू ने भारत में स्मार्ट टीवी की एक नई सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज का नाम Vu Glo QLED TV 2025 Dolby Edition है. इस टीवी में दमदार साउंड के साथ-साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है. इसके अलावा इस टीवी में कंपनी ने कुछ गेमिंग मोड्स भी दिए हैं, जो उन यूज़र्स को काफी पसंद आ सकते हैं, जो टीवी पर गेमिंग करते हैं. कंपनी ने इस टीवी को 5 अलग-अलग साइज में उपलब्ध कराया है. आइए हम आपको इस नई टीवी की डिटेल्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

इस अमेरिकन टीवी कंपनी के नए मॉडल्स में A+ ग्रेड Glo QLED पैनल दिया गया है. इस डिस्प्ले में 92% NTSC कलर गैमट सपोर्ट मिलता है, जो यूज़र्स को अच्छी पिक्चर क्वालिटी देते हैं. इस टीवी की ब्राइटनेस 400 निट्स है. इसके अलावा इस टीवी में यूज़र्स को Dolby Vision, HDR10, और HLG सपोर्ट के साथ-साथ Dolby Vision HDR विजुअल्स फीचर भी मिलते हैं. इससे टीवी में दिख रहे कंटेंट ज्यादा डिटेल्ड और वाइब्रेंट लगते हैं. उनमें कलर्स और कॉन्ट्रास्ट का लेवल बढ़ जाता है.

इस टीवी का डिस्प्ले A+ ग्रेड Glo QLED पैनल के साथ आता है. (फोटो क्रेडिट: Vu Television)

नए टीवी के फीचर्स

इस टीवी का डिस्प्ले 4K QLED रिजॉल्यूशन और AI Upscaling फीचर के साथ भी आता है. इस टीवी में पिक्चर्स के कई मोड्स मिलते हैं, जिनमें Standard, Dynamic, Cricket, Cinema, FILMMAKER, PC/Game और Energy Saving मोड्स शामिल हैं.

इस टीवी में प्रोसेसर के लिए 1.5 GHz VuON AI चिपसेट दिया गया है, जो AI अपस्कैलिंग के साथ आता है. इसके अलावा इस टीवी में कई गेमिंग मोड्स भी दिए गए हैं. इस टीवी के ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें 24W Dolby Atmos वाले दो स्पीकर्स लगे हुए हैं. इसमें ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल, ऑडियो-ऑन्ली मोड, एक्वालाइज़र और डायलॉग क्लैरिटी जैसे कई साउंड फीचर्स मिलते हैं.

यह टीवी 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आता है. यह टीवी गूगल प्लेट स्टोर और क्रोमकास्ट के साथ Google TV पर रन करता है. इसके रिमोट में IR के साथ Vu ActiVoice, Bluetooth, voice assistant, and hotkeys for Wi-Fi, picture, sound, Cricket, Cinema, Netflix, YouTube समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इस टीवी में 2 USB, 3 HDMI (ARC/eARC/CEC), हेडफोन, ऑप्टिकल आउट, AV in और Ethernet जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस टीवी के साथ यूज़र्स को एक साल की वारंटी भी मिलती है.

इस टीवी में कई गेमिंग मोड्स भी दिए गए हैं. (फोटो क्रेडिट: Vu Television)

कैटेगिरी डिटेल्स डिज़ाइन तीन तरफ से बेज़ल-लेस फ्लोटिंग ग्लास, ग्रे रंग में उपलब्ध साइज 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच डिस्प्ले 4K QLED (3840×2160), 400 निट्स ब्राइटनेस, 92% NTSC कलर, MEMC, A+ ग्रेड Glo पैनल HDR सपोर्ट Dolby Vision, HDR10, HLG पिक्चर मोड्स Standard, Dynamic, Cricket, Cinema, FILMMAKER, PC/Game, Energy Saving प्रोसेसर 1.5 GHz VuON AI प्रोसेसर, AI अपस्केलिंग के साथ गेमिंग फीचर्स Game Mode, VRR, ALLM, HDR, Crosshair Mode, Game Dashboard ऑडियो 24W Dolby Atmos (2 स्पीकर्स), Auto Volume Control, Equalizer, Dialogue Clarity, Audio-only Mode स्टोरेज और RAM 16GB स्टोरेज, 2GB RAM ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV, Chromecast और Google Play Store के साथ रिमोट कंट्रोल Vu ActiVoice रिमोट (IR, Bluetooth, Voice Assistant, Wi-Fi, Picture, Sound, Cricket, Cinema, Netflix, YouTube हॉटकीज़) कनेक्टिविटी Apple AirPlay, HomeKit, Android/iPhone कास्टिंग, Bluetooth 5.3, डुअल-बैंड Wi-Fi, LAN, कैमरा सपोर्ट पोर्ट्स 2 USB, 3 HDMI (ARC/eARC/CEC), हेडफोन जैक, ऑप्टिकल आउट, AV इन, Ethernet अन्य फीचर्स Low Blue Light, Energy Saving, Parental Control, Kids Mode, फोन से टीवी म्यूजिक प्लेबैक, Google IoT

इस टीवी की कीमत

स्क्रीन साइज मॉडल नंबर कीमत (₹) 43 इंच 43GLOQLED25 ₹24,990 50 इंच 50GLOQLED25 ₹30,990 55 इंच 55GLOQLED25 ₹35,990 65 इंच 65GLOQLED25 ₹50,990 75 इंच 75GLOQLED25 ₹64,990

इस टीवी के इन सभी साइज के मॉडल्स को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.