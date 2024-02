एक्स को टक्कर देने के लिए नए फीचर का परीक्षण कर रहा थ्रेड्स

सैन फ्रांसिस्को : मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि कंपनी थ्रेड्स पर एक नए "ट्रेंडिंग टॉपिक्स" फीचर का परीक्षण कर रही है, जो यूजर्स को यह देखने की अनुमति देगा कि प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार का विषय ट्रेंड में है. कंपनी शुरुआत में अमेरिका में यूजर्स के लिए परीक्षण शुरू कर रही है और इसके तैयार होने के बाद इसे और अधिक देशों और भाषाओं में शुरू किया जाएगा.

थ्रेड्स

Mark Zuckerburg ने थ्रेड्स पोस्ट में कहा, "अमेरिका में थ्रेड्स पर आज के शीर्ष विषयों का एक छोटा परीक्षण शुरू किया जा रहा है. एक बार जब हम इसे ट्यून कर लेंगे तो हम इसे और अधिक देशों और भाषाओं में शुरू करेंगे." मेटा के अनुसार, यह सुविधा "समय पर उन विषयों को उजागर करेगी, जिन पर अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं" और खोज के साथ-साथ ऐप के फॉर यू फ़ीड में पोस्ट के बीच भी दिखाई देगा. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा, "थ्रेड्स पर आज के विषय सर्च पेज और फॉर यू फ़ीड में होंगे. थ्रेड्स पर लोग अभी किससे जुड़ रहे हैं, उसके आधार पर विषय हमारे एआई सिस्टम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं."

इस बीच Meta ने कहा है कि वह इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोगकर्ताओं को राजनीतिक सामग्री का सुझाव नहीं देगा. मोसेरी ने थ्रेड्स पोस्ट में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि उपयोगकर्ता अभी भी उन खातों से राजनीतिक सामग्री देखेंगे जिन्हें वे फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ऐप्स अब ऐसे पोस्ट को "सक्रिय रूप से बढ़ा-चढ़ाकर" नहीं दिखाएंगे. कंपनी ने कहा कि यह नियंत्रण बाद में फेसबुक पर भी लागू किया जाएगा. Trending topics Threads new feature . Threads new feature . Trending topics . Threads new feature .