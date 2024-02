सुरक्षित इंटरनेट दिवस : इस साल की थीम, 'बेहतर ऑनलाइन वातावरण के लिए एक साथ'

हैदराबाद: सुरक्षित इंटरनेट दिवस, हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है.यह एक वैश्विक पहल है जो विशेष रूप से युवा व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए समर्पित है.

इंटरनेट का व्यापक उपयोग : आज के समय में वैश्विक आबादी का 66 प्रतिशत से अधिक, कुल 5.35 बिलियन उपयोगकर्ता, इंटरनेट का उपयोग करते हैं. भारत में 52.4 फीसदी आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है. ऐसे समय में डिजिटल स्पेस में ऑनलाइन सुरक्षा की आवश्यकता सर्वोपरि है.

इतिहासः सुरक्षित इंटरनेट दिवस की शुरुआत 2004 में ईयू सेफ बॉर्डर्स परियोजना (EU Safe Borders Project) की एक पहल के रूप में हुई थी. 2005 में इनसेफ नेटवर्क द्वारा इसे अपनाया गया था. वर्तमान में यूरोपीय आयोग के समर्थन से इनसेफ नेटवर्क की ओर से आयोजित यह दिवस अपनी मूल भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया है. वर्तमान में अब यह दुनिया भर के लगभग 190 देशों से ज्यादा देशों में यह मनाया जाता है.

थीम : 21वें संस्करण की थीम, 'एक बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ' (Together for a Better Internet), बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और उद्योग पेशेवरों सहित दुनिया भर के लोगों को एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करती है.

महत्व : इस महत्वपूर्ण दिन का उद्देश्य साइबरबुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग और सेक्सटिंग सहित ऑनलाइन सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह सकारात्मक ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देने पर जोर देता है और इंटरनेट पर साझा की गई जानकारी के बारे में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है।

क्यों SID : सुरक्षित इंटरनेट दिवस युवा लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले बढ़ते ऑनलाइन जोखिमों, जैसे साइबरबुलिंग, डिजिटल पहचान की चोरी और साइबर हमलों को संबोधित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. यह जिम्मेदार ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाने, जागरूकता को बढ़ावा देने और इंटरनेट पर सम्मानजनक बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है.

सुरक्षित इंटरनेट दिवस के बारे में मुख्य तथ्य:

इस दिन की शुरुआत मूल रूप से यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी लेकिन यह यूरोप के बाहर भी मनाया जाता है और अब यह विश्व स्तर पर एक चिह्नित अवसर है.

2009 में, विभिन्न देशों से जुड़ने और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस समितियां शुरू की गईं. अब दुनिया भर में 160 से अधिक एसआईडी समितियां सुरक्षित इंटरनेट दिवस समन्वय टीम के साथ काम कर रही हैं. यहां ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय भी है. SID की अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका में समितियां हैं.

इनसेफ सुरक्षित इंटरनेट केंद्रों (एसआईसी) का एक यूरोपीय नेटवर्क है. प्रत्येक राष्ट्रीय केंद्र जागरूकता और शैक्षिक अभियान लागू करता है, एक हेल्पलाइन चलाता है. बेहतर इंटरनेट बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित, बहु-हितधारक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए युवाओं के साथ मिलकर काम करता है.

सुरक्षित इंटरनेट दिवस का महत्व इंटरनेट से जुड़े संभावित जोखिमों की एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में इसकी भूमिका, जिम्मेदार ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देना और ऑनलाइन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करना है. इस वर्ष का 21वां संस्करण बच्चों के लिए बेहतर इंटरनेट (BIK+) की रणनीति को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य एक ऐसा ऑनलाइन वातावरण बनाना है जो यूरोप में हर बच्चे की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान करता हो.

आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं

एक सुरक्षित और याद रखने में आसान पासवर्ड बनाएं. ऑनलाइन साझा की गई जानकारी और उसके संभावित परिणामों के बारे में ध्यान से सोचें. आप यह नियंत्रित करने में मदद के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता सेटिंग्स बदल सकते हैं कि आपकी जानकारी कौन देखता है - जिसमें आपके स्थान भी शामिल हैं. लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले उन पर ध्यान दें कि कुछ स्पैम ईमेल में दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट न हो जो व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं. जब भी संभव हो दो-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें. सावधान रहें कि आप अपने सिस्टम में क्या डाउनलोड करते हैं, प्रामाणिकता की जांच करें. पुराने सोशल मीडिया अकाउंट हटाएं जिनका अब आप उपयोग नहीं करते. अपनी वेबसाइट या दूरस्थ कर्मचारियों के लिए अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की समीक्षा करें. किसी अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और उसे अपडेट रखें. जांचें कि आप जिस साइट का उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं.

डिजिटलव सुरक्षा के लिए इन बातों का रखें ख्याल

अपने पासवर्ड किसी के साथ भी साझा न करें. सभी साइटों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग न करें. सभी कार्यों के लिए एक ही ईमेल खाते तक सीमित न रहें. अनौपचारिक कार्यों के लिए अलग-अलग ईमेल का उपयोग करें. आधिकारिक ईमेल को असत्यापित साइटों के साथ साझा न करें. वेबसाइटों पर व्यक्तिगत कार्ड विवरण संग्रहीत न करें.

सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने में ऑनलाइन सुरक्षा का विस्तार करना, जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तियों को साइबरबुलिंग के बारे में शिक्षित करना और इंटरनेट के उपयोग और इसके जोखिमों के बारे में खुली बातचीत करना शामिल है. सुरक्षित इंटरनेट केंद्र, समितियां और समर्थक वैश्विक स्तर पर इस दिन को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर दिया जाता है.