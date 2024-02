आईटी मंत्रालय ने खास तरह के ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च की घोषणा की

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) ने शुक्रवार को भारतीय बाजार के लिए एचडी रेडियो के साथ सक्षम अपनी तरह का पहला प्रोटोटाइप ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च करने की घोषणा की. भारतीय ब्लूटूथ स्पीकर बाजार में सालाना 30 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि हो रही है और boat और noise जैसे घरेलू ब्रांड पहले से ही वैश्विक हैं.

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग- CDAC Noida में स्थित, The Centre of Excellence - CoE ने भारतीय उपभोक्ताओं के अनुरूप अत्याधुनिक स्पीकर विकसित करने के लिए एचडी रेडियो की प्रवर्तक कंपनी अमेरिका की एक्सपीरी इंक और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन -ICEA के साथ सहयोग किया. CoE Noida के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामाशीष रे ने कहा, "भारत में शुरुआती चरण मे एचडी रेडियो प्रसारण प्रणाली का परीक्षण नई दिल्ली में किया गया है. अब हम परीक्षणों को सुविधाजनक बनाने और व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं."

एचडी रेडियो तकनीक मौजूदा एनालॉग रेडियो स्टेशन को कम शोर और अतिरिक्त टेक्स्ट जानकारी के साथ डिजिटल प्रारूप में सिमुलकास्टिंग करने में सक्षम बनाती है. एक्सपीरी इंक में डिजिटल प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशरफ एल-डिनरी ने कहा कि "सीओई नोएडा के साथ हमारा काम भारतीय उद्यमों की नवीन प्रौद्योगिकी विकसित करने और स्थानीय बाजार की अनूठी मांगों को पूरा करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है".

भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज़ बाज़ार, जिसका मूल्य लगभग तीन अरब है, मुख्य रूप से अभी भी आयातित घटकों और सीमित बौद्धिक संपदा निर्माण पर निर्भर है. India Cellular and Electronics Association- ICEA के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, "मानक निर्धारित होने से पहले स्थानीय स्तर पर बौद्धिक संपदा विकसित करके, हम भारत को उभरती एचडी रेडियो प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं." CoE Noida का नेतृत्व ICEA द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय- MeitY और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच साझेदारी के तहत किया जाता है. Xperi Inc CoE bluetooth speaker . MeitY latest news . CoE bluetooth speaker . Designed in India bluetooth speaker .