कौन हैं संजीव गोयनका जिन्होंने LSG कप्तान केएल राहुल को फटकारा, IPL बोली में अडानी को हराकर कैसे खरीदी थी टीम; कितनी है नेटवर्थ? - who is sanjeev goenka

who is sanjeev goenka? : हैदराबादः लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) को सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार के बाद लखनऊ सुपर जाइंट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें लखनऊ टीम के मालिक और उद्योगपति का टीम के कप्तान केएल राहुल को फटकारने (sanjeev goenka angry on kl rahul) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर वह यूजर के निशाने पर आ गए हैं.

आपको बता दें कि उद्योगपति संजीव गोयनका भारतीय अरबपति हैं. वह मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. संजीव गोयनका की नेटवर्थ करीब 3.5 अरब डॉलर है. इनकी प्रमुख कंपियों में सीईएससी लिमिटेड, सारेगामा, स्पेंसर्स रिटेल और फर्स्ट सोर्स समेत अन्य नाम शामिल है. उनके ग्रुप का रेवेन्यू 4.3 अरब डॉलर है. उनके बेटे शाश्वत गोयनका भी उनके बिजनेस में हाथ बंटाते हैं. उनकी कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में हैं. वह लखनऊ सुपर जाइंट्स के साथ ही मोहन बागान सुपर जाइंट के भी मालिक हैं. फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वह भारत के 84वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 2024 में वह दुनिया के 949वें सबसे अमीर आदमी बने. वह पद्म पुरस्कार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं. उनके बड़े भाई हर्ष गोयनका, जो अपना अलग ग्रुप चलाते हैं, वह भी अरबपति हैं.

अडानी से ज्यादा से बोली लगाकर खरीदी थी टीम

2021 में आईपीएल टीमों की नीलामी के दौरान लखनऊ टीम खरीदने को लेकर उनकी दिग्गज उद्योग पति गौतम अडानी से बोली लगाने की जंग छिड़ी थी. अडानी ने लखनऊ टीम के लिए जहां 5100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी तो वहीं संजीव गोयनका ने 7090 करोड़ रुपये की ऊंची बोली लगाकर टीम को अपने नाम कर लिया था. आईपीएल के 2024 सीजन में उन्होंने टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी थी. अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह लखनऊ टीम की हार को लेकर केएल राहुल को फटकारते नजर आ रहे हैं.

यूजर के निशाने पर आए

केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वह यूजर के निशाने पर आ गए हैं. यूजर खुलकर केएल राहुल के सपोर्ट में आ गए हैं. एक यूजर लिखते हैं कि सीएसके टीम में आ जो राहुल, हम सपोर्ट करेंगे. एक यूजर लिखते हैं लीजेंड प्लेयर केएल राहुल के साथ ऐसा व्यवहार दुखद है. वहीं एक यूजर ने लिखा है कि वह बोर्ड मीटिंग समझ रहे हैं. वहीं कई यूजर इसमें चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि ऐसी डांट पहले ही पड़ जानी चाहिए.

