यूपी में आप भी बन सकते हैं बिजनेसमैन, स्टार्टअप-कारोबार शुरू करने के लिए मिल रहा इंट्रेस्ट फ्री लोन

योगी सरकार की ये स्कीम बनाती है बिजनेस मैन, मिलेगा ब्याज मुक्त लोन ( Photo Credit; ETV Bharat )

वहीं सीएम ने इस ख़ास स्कीम को लेकर सूबे में यह भी निर्देश अफसरों को दिए हैं कि 1 वर्ष में 1 लाख ऐसे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है जो कि आर्थिक या अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. लोगों को स्वरोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए इस स्कीम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह भी है.

8 महीने पुरानी योजना, 2 लाख से ज्यादा आवेदन : मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में 'युवा उद्यमी योजना' लागू की. जिसमें लोगों को 5 लाख का बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है. इस योजना को 8 महीनें हो चुके हैं. सैकड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला है तो वहीं हजारों अभी भी स्वरोजगार के लिए लोन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश भर में अब तक 2 लाख 27 हजार 283 लोगों ने आवेदन किया है. इनमें से 52 हजार दो सौ 76 लोगों का अप्लीकेशन मंजूर कर दिया गया है.

मेरठ: आंखों में सपनों की उड़ान लिए कई ऐसे युवा, महिलाएं हैं जो चाहते हैं, उनका खुद का बिजनेस या स्टार्टअप हो. कामाया पैसा आए, पर कभी- कभी हालात साथ छोड़ देते हैं, तो कभी परिवार से भी मदद नहीं मिलती. लोन के लिए बैकों का दरवाजा खटखटाया जाता है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे जाते हैं तब भी काम नहीं बनता. ऐसे में अपना कारोबार शुरू करने वाले युवाओं के लिए यूपी की योगी सरकार की ये खास स्कीम काम की हो सकती है. इस योजना के तहत बिना ब्याज सरकारी गारंटी पर लोन मिलता है. इसका फायदा लेकर अब तक हजारों बिजनेस मैन-बिजनेस वुमन बन चुके हैं. ये युवा उद्यमी दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं. आइए, आगे की स्लाइड में जानते हैं- क्या है योजना, कितना मिलेगा लोन, कौन ले सकता है इसका लाभ, क्या हैं शर्तें...

इन बिजनेस को कर सकते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब जानते हैं योजना का लाभ ले रहे उद्यमियों के सफलता की कहानी-



स्पोर्टस् मार्केट में छाया प्रिया का कैरम, हो रहा बढ़ियां मुनाफा: ईटीवी भारत से बातचीत में मेरठ की प्रिया ने बताया कि पहले वह कैरम बोर्ड बनाने वाली किसी कंपनी में काम करती थीं. जब सीएम युवा उद्यमी योजना का पता चला तो, इस योजना में पंजीकरण कराके 5 लाख रूपये का लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू किया. 4 लोगों को रोजगार दिया. सभी कारीगरों को उनकी सैलेरी देने के बाद, 30 से 40 हजार रुपये अभी वह कमा लेती हैं.

कैरम बोर्ड की चाकड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

सैंकड़ों घरों की रसोई में महकते हैं रुपाली के मसाले: मेरठ के गंगानगर की रहने वाली रूपाली भटनागर ने भी सीएम युवा उद्यमी योजना में 5 लाख रुपये का लोन लेकर मसाले बनाने का काम शुरु किया. वह बताती हैं कि स्टार्टअप कुछ ही समय में अच्छा चल गया. 4 महिलाओं को रोजगार भी दे चुकीं, जो कि अलग-अलग तरह के मसाले बनाने में उनकी मदद करती हैं. वहीं जहां शुरुआत में सिर्फ लोकल मार्केट तक उनके मसाले जा रहे थे. अब अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद के बाजारों तक उनके मसालों की डिमांड है.

अलग-अलग तरह के मसाले भी उपलब्ध (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले करते थे नौकरी, अब दे रहे दूसरों को जाॅब: मेरठ के बिलाल बताते हैं कि पहले वह नौकरी करते थे. अब उन्होंने स्टील फेब्रिकेशन का खुद का काम शुरु किया है, उनका स्टार्टअप बढ़िया चल रहा. अलग अलग क्षेत्रों से अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं. उन्हें ख़ुशी है कि सरकार का साथ मिलने से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए. आज वह महीनें का 40-50 हजार रुपए तक कमा ले रहे हैं.

इसका उद्देश्य (Photo Credit; ETV Bharat)

वह बताते हैं कि घरों में जो भी स्टील की रेलिंग से लेकर तमाम खिड़की, ग्रिल आदि का काम होता है उसे वह तैयार करते हैं. स्टील फेब्रिकेशन में अलग-अलग तरह की मशीनों की जरूरत होती है. उन्होंने अधिकतर मशीनों को खरीद लिया है. सीएनसी, लेज़र कटर समेत प्रेस ब्रेक, प्लेट रोल, शियर, वेल्डर उन्होंने खरीदे हैं. वहीं पंच मशीन भी ली है.

उन्होंने बताया कि अभी भी कई मशीनों की जरुरत है उन्हें भी जल्द लेगें. आवश्यकतानुसार वह ट्रेंड कारीगरों के साथ साइट पर काम करते हैं. उन्हें संतोष है कि एक तो अपना परिवार पाल रहे हैं दूसरा कई लोगों को साथ जोड़कर उन्हें भी मजदूरी दे पा रहे हैं.

करण गोस्वामी का इलेक्ट्रिकल बिजनेस : मेरठ के करण गोस्वामी ने सीएम युवा उद्यमी योजना में लोन लिया और अब वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहे हैं. अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने साथ कई युवाओं को भी रोजगार दिया है.



स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं आगे-



मेरठ में इतनी महिलाएं करना चाहती हैं अपना कारोबार : सीएम युवा उद्यमी योजना में महिलाएं भी रुचि दिखा रही हैं. जिले में 1542 पुरुष और 874 महिलाओं ने अपना कारोबार शुरु करने के लिए आवेदन किया. 277 महिलाओं को लोन दिया जा चुका है. जबकि 490 पुरुषों के भी लोन आवेदन मंजूर हो चुके हैं.

इस सिलसिले में मेरठ मंडल के उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग मसाले से जुड़ा काम कर रहें, कोई रेडिमेंट गारमेंट, महिलाएं हर्बल प्रोडक्टस बना रहीं हैं. इसी प्रकार ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फिजियोथेरेपी केंद्र समेत, कोई ढाबा संचालन का काम कर रहा है. तो कोई खेल के उत्पाद बनाने में व्यस्त है.

ऐसे आवेदन करें (Photo Credit; ETV Bharat)

सालाना टार्गेट से ज्यादा आवेदन आ चुके-

उन्होंने बताया कि मेरठ जिले की अगर बात करें तो 2300 युवाओं का लक्ष्य पूरे साल के लिए मिला था. वहीं जिले में अब तक 2416 ऐसे आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और आवेदकों को स्वीकृति के साथ लोन भी दिया जा रहा है. DIC यानी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ही इस लोन के लिए आगे की प्रक्रिया बैंक पूरी करती है. वह बताते हैं कि जिले के डीएम और मुख्यविकास अधिकारी ने बैंकों से इस बारे में बात करके लोन स्वीकृत कराई है.

वहीं, जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त मोहित कुमार बताते हैं कि इस स्कीम में लोन लेने वालों को बड़ी राहत ये है कि इसमें जब भी किसी का लोन मंजूर हो जाएगा, तो 6 माह तक कोई किश्त नहीं देनी, जबकि 4 साल तक कोई ब्याज भी इस लोन पर नहीं लगने वाला है.

योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए यहां सल्यूशन : अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं या आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही या फिर इस स्कीम से जुड़े कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए टोलफ्री नंबर/हेल्पलाइन पर कॉल और ई-मेल कर सकते हैं.

Helpline: +91 9129-9871-11, 0522-690-5555

Toll Free: 18002962233

cmyuva.msme@gmail.com

