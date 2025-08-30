लखनऊ: कुछ कर गुजरने की चाह एक मौके की तलाश में होती है. जब होनहारों को मौका मिलता है, तो वह कर दिखाते हैं. ऐसा ही राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है, जहां अपने पैरों पर खड़े होने की राह देख रहे युवाओं को सहारा मिला तो उन्होंने अपने हुनर के दम पर मुकाम हासिल कर लिया.

राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे प्रतिभावान युवा हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं. इन्हें सिर्फ सहयोग की तलाश है. युवाओं को यह सहयोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से मिल रहा है. इस योजना का लाभ उठाकर राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने अपने आप को साबित किया है. वहीं, तमाम युवा इस योजना से सहयोग मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का सहारा बन सकें.

मौका मिला तो भरी सपनों ने उड़ान. (Video Credit: ETV Bharat)

आर्थिक सहायता से पूरा हो रहा शौक: लंबे समय से अपने शौक के बल पर बिजनेस का सपना देख रही लखनऊ की श्यामा ने बताया कि वह काफी दिनों से पेट डॉग ग्रुमिंग का काम करना चाह थीं. यह उनका शौक भी था, लेकिन फाइनेंसियल सपोर्ट न होने की वजह से काम शुरू नहीं कर पा रही थीं. इसी बीच उन्हे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के बारे में जानकारी मिली, जहां से आर्थिक सहायता मिली. इसके बाद अब वह अपनी शॉप चला रही हैं, जिसकी मदद से पेट ग्रुमिंग का काम कर रही हैं. इन्होंने बताया कि इस योजना से लाभ उठाकर हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है. महिलाओं को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए.

वर्किंग वुमन बन कर रहीं पति की मदद: युवा उद्यमी अभियान की लाभार्थी संगीता ने बताया कि वह हाउसवाइफ थी. पति की मदद करना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था. इसी बीच मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के बारे में पता चला. इसके बाद उन्होंने लोन लिया और अपनी फोटो कॉपी की दुकान शुरू की. इसके बाद अब यह अपनी दुकान की मदद से अपने पति व परिवार का आर्थिक सहयोग कर पा रही हैं.

बनी मां का सहारा बनी बेटी: युवा उद्यमी अभियान की लाभार्थी फैजा खान अपनी मां का सहारा बनना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने कई जगह हाथ-पैर मारे, लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आया. इसी बीच उन्होंने योजना का लाभ उठाया और अब कैफे का संचालन कर रही हैं. इनका कहना है, कि योजना से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है. अपने कैफे के बल पर ये अपनी मां को सहारा दे पा रही हैं.

हुनर को मिला हौसला: लकड़ी से खिलौने बनाने वाले विजय पांडे ने बताया कि उनके पास लकड़ी से खिलौने बनाने का बेहतरीन हुनर था. लेकिन उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा था. इसी बीच योजना का सहारा लेकर इन्होंने अपना काम शुरू किया. इनका काम बेहतर चल रहा है, जिसके बल पर यह उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में खिलौनों की सप्लाई कर रहे हैं. वहीं, इन्होंने अपने कारखाने में पांच लोगों को रोजगार भी दे रखा है.

युवाओ को जोड़ने की हो रही कोशिश: लखनऊ जिला प्रशासन और एमएसएमई मुख्यम्ंत्री युवा उद्यमी योजना को जमीन पर उतरने के लिए काम कर रहे हैं. इसके लिए जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाओं से भी मदद ली जा रही है. प्रयासों का नतीजा है, कि बड़ी संख्या में योजना में युवा आवेदन करा रहे हैं. जिला प्रशासन और एमएसएमई विभाग इन युवाओं की मदद कर रहा है, लेकिन तमाम युवाओं के प्रयासों पर कुछ बैंक पानी फेर रहे हैं.

राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे बैंक हैं, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के आवेदकों को निराश कर रहे हैं. बैंक आवेदन मिलने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. हालांकि कुछ ऐसे बैंक भी हैं, जो युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को समझते हुए उन्हें योजना से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

लकड़ी के खिलौनों का व्यापार. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं आंकड़े: आंकड़ों की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक मुख्य मंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत 3764 आवेदन मिले हैं. इनमें से एमएसएमई विभाग ने 2464 पात्र आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे हैं. इसी दौरान योजना के तहत 1,116 लोन सेंक्शन किए गए हैं. लखनऊ के 1,049 युवाओं को योजना के तहत लोन की राशि भी प्राप्त हो चुकी है. राजधानी लखनऊ में लोन राशि प्राप्त करने वाले कुल 1049 युवाओं में 668 पुरुष व 371 महिलाएं हैं. लाभार्थियों में तीन दिव्यांग भी शामिल हैं. राजधानी के दिव्यांग युवा उद्यमियों के नाम विवेक श्रीवास्तव, रेखा व पवन मिश्रा हैं.

विभाग की ओर से 1 अप्रैल के बाद से 2464 पत्र आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं. वहीं, इसी दौरान 1049 लोगों को योजना के तहत लोन राशि प्राप्त हुई है. बड़ी संख्या में आवेदनों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है. इसके पीछे बड़ा कारण बैंकों की कमजोर इच्छाशक्ति को बताया जा रहा है.

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ बैंक ऐसे हैं, जो योजना के प्रति गंभीर नहीं हैं. कई बैंक ऐसे हैं, जिन्हें पात्र आवेदन भेजे गए पर उन्होंने योजना का एक भी लोन पास नहीं किया है. वहीं कई ऐसे बैंक हैं, जिनके द्वारा लोन पास करने की संख्या बहुत कम है. हालांकि, कुछ बैंक ऐसे हैं, जो काफी गंभीरता से योजना के पात्र आवेदकों को लाभ उपलब्ध करा रहे हैं.

दिव्यांग लाभार्थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन बैंकों ने उपलब्ध कराया लोन: डिप्टी कमिश्नर एमएसएमई मनोज चौरसिया ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक को 1 अप्रैल से 366 आवेदन भेजे गए हैं, जिसमें से 198 अभ्यर्थियों को लोन राशि उपलब्ध कराई गई है. इंडियन ओवरसीज बैंक ने 65 में से 33, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने 58 में से 47, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 279 में से 123, यूनियन बैंक आफ इंडिया ने 307 में से 188, एचडीएफसी बैंक में 130 में से 14, एक्सिस बैंक ने 37 में से दो, केनरा बैंक ने 114 में से 48, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 12 में से तीन आवेदकों को लोन राशि उपलब्ध कराई है. एक्सिस बैंक को भेजे गए 9 पात्र आवेदन व कोटक महिंद्रा बैंक को भेजे गए 36 पात्र आवेदनों में से एक भी आवेदक को लोन उपलब्ध नहीं कराया गया है.

बैंकों से होगा जवाब-तलब: लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर के निर्देशों पर डिप्टी कमिश्नर एमएसएमई मनोज चौरसिया की ओर से तमाम बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय कर सुविधाजनक व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर विभाग की ओर से बैंकों को पत्राचार के बावजूद समय पर जवाब न देने व आवेदकों को सहयोग न करने पर लखनऊ डीएम की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.

जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत युवाओं को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है. बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को सुविधाजन लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है. जो बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे जवाब-तलब किया जाएगा. पात्र युवाओं को हर हाल में योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा.

