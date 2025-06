ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: चलते ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, 4 लोगों की मौत - CAR ACCIDENT IN DEHRADUN

देहरादून में भीषण सड़क हादसा ( Photo-ETV Bharat )

Published : June 22, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 11:01 AM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज सुबह देहरादून में एक बड़ा हादसा हो गया. देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मारुति रिट्ज कार एक सीमेंट से लदे ट्राले में पीछे से जा घुसी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को तत्काल हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गंभीर घायल का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि कार सहारनपुर की ओर से देहरादून आ रही थी. आशारोड़ी के पास सामने चल रहे ट्राले से कार टकरा गई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कटर से काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

