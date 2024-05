ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा, विद्यार्थियों को करेंगी सम्मानित - President Himachal Visit

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 6, 2024, 9:33 AM IST | Updated : May 6, 2024, 11:14 AM IST

चार दिवसीय हिमाचल दौरे का आनंद लेती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( फोटो- @rashtrapatibhvn )

शिमला: हिमाचल के चार दिवसीय दौर पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी. वहीं उनका चामुंडा देवी मंदिर में माथा टेकने का भी पहले से कार्यक्रम तय हैं. राष्ट्रपति के धर्मशाला दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीयू का ये सातवां दीक्षांत समारोह है.

धर्मशाला दौरे पर चौधरी चंद्र कुमार मिनिस्टर-इन-वेटिंग का जिम्मा संभालेंगे. धर्मशाला में तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर बाद दो बजकर चालीस मिनट पर दीक्षांत समारोह स्थल आएंगी. यहां महामहिम छात्रों को तीन बजकर चालीस मिनट तक डिग्री देकर सम्मानित करेंगी. सीयू के कुल 709 विद्यार्थी व शोधार्थी सम्मानित होने वाली लिस्ट में शामिल हैं. इसमें 30 गोल्ड मेडलिस्ट, 11 पीएचडी धारक, छह एमफिल, 602 यूजी व पीजी छात्र शामिल हैं. समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अति विशिष्ट अतिथि होंगे. गेयटी थियेटर के एक कार्यक्रम में करेंगी शिरकत

राष्ट्रपति मंगलवार को शिमला में गेयटी थियेटर के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर टहलने का भी कार्यक्रम है. पिछले साल जब महामहिम का शिमला प्रवास हुआ था तो वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भी गईं थी. इस बार राष्ट्रपति के आगमन पर राजभवन में डिनर का आयोजन भी किया जाएगा. अलबत्ता रिट्रीट में होने वाले एट होम कार्यक्रम नहीं होगा. राष्ट्रपति के शिमला में होने के दौरान कर्नल धनीराम शांडिल उनके मिनिस्टर-इन-वेटिंग होंगे. वहीं रविवार को राष्ट्रपति ने परिवार संग शिमला के कैचमेंट एरिया सियोग का दौरा किया. काफी देर तक यहां पर समय बिताने के बाद राष्ट्रपति यहां से अपने सरकारी निवास के लिए वापस लौटीं.

