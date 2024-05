Updated : May 2, 2024, 11:49 AM IST

Published : May 2, 2024, 7:44 AM IST

By ETV Bharat Uttarakhand Team

श्रीनगर के पीपलचौरी पार्क में लटका ताला, लोग परेशान, नगर उपायुक्त बेखबर - lock in srinagar park

पीपलचौरी पार्क में लटका ताला श्रीनगर: इन दिनों श्रीनगर का पीपलचौरी विवादों का विषय बन गया है. यहां पीपलचौरी के अंदर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति को लगाया गया है. लेकिन पिछले तीन दिनों से इस जगह के बाहर बड़ा सा ताला लगा दिया गया है. लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ताला खुलवाने की मांग की जा रही है. इस जगह पर पहले लोग धूप से बचने, अपनी थकान मिटाने, विभिन्न सामाजिक क्रिया कलापों, आंदोलनों के लिए बैठा करते थे. लेकिन अब इसके बाहर ताला लटका दिया गया है. जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश दिखाई पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने इस सम्बंध में नगर निगम से कई बार शिकायत भी कर दी है. लेकिन इस जगह से ताला नहीं खोला जा रहा है. लोग इसके पीछे अंकिता भंडारी आंदोलन को भी इसकी वजह मान रहे हैं. स्थानीय निवासी जगदीश भट्ट का कहना है कि सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाली जगह पर इस तरह ताला लगाना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि कुछ रोज पहले इस जगह पर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन किया गया था. जिसके चलते प्रशासन द्वारा यहां ताला लगाया गया है जो बिल्कुल भी ठीक निर्णय नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द यहां लगा ताला नहीं खोला गया, तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा. वहीं नगर निगम श्रीनगर के नगर उपायुक्त रविराज बंगारी का कहना है कि उन्हें इस सम्बंध में जानकारी नहीं है कि ताला किसके द्वारा लगाया गया है. उन्होंने कहा कि उक्त जगह का मेंटिनेस करवाया जाना था. हो सकता है कि मेंटिनेंस करने वाले विभाग ने वहां पर ताला लगाया हो. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उक्त जगह पर कोई ताला भी लगाया गया है.

