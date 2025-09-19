ETV Bharat / state

करनाल में शातिर 'जो जो' गिरफ्तार: 12 चेन स्नेचिंग, 5 बाइक चोरी समेत 15 से ज्यादा केसों में वांछित अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे

करनाल में शातिर 'जो जो' गिरफ्तार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 9:48 PM IST 2 Min Read