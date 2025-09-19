ETV Bharat / sports

बॉक्सर नूपुर श्योराण Exclusive: "ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य, कमियों को करूंगी दूर", वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है सिल्वर मेडल

भिवानी हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी में निकली वर्ल्ड चैंपियन: हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी में ही नूपुर श्योराण ने प्रैक्टिस की है. अगली चैंपियनशिप के लिए भी वो यहीं से प्रैक्टिस करेंगी. उन्होंने कहा कि "वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 72 देशों ने हिस्सा लिया था. मेरी फाइट उज़्बेकिस्तान और पोलैंड की खिलाड़ियों के साथ हुई. मैंने 80 किलो प्लस भार वर्ग में खेला था. इसके बाद एशियन गेम्स की तैयारी करूंगी."

वेट कैटेगरी के सवाल पर जानें क्या कहा: वेट कैटेगरी के सवाल पर नूपुर श्योराण ने कहा "50 प्रतिशत संभावना है कि मेरा वेट कैटेगरी ओलंपिक में 80 प्लस होगा. अगर नहीं होता, तो 75 किलोग्राम भारवर्ग होगा. अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी तैयारी करेंगे. वेट कम करेंगे और जो कमियां रह गई हैं उस पर काम करेंगे."

नूपुर श्योराण ने बताया अपना अनुभव: ईटीवी भारत के साथ बातचीत में भिवानी की बॉक्सर नूपुर श्योराण ने कहा "वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मेरा सिल्वर मेडल आया. ये भी पता चला कि क्या कमियां रह गई थी और किस चीज पर ध्यान देना है. भविष्य में कमियों पर काम करूंगी. फाइनल बाउट मेरी पोलैंड की खिलाड़ी के साथ थी. जो 3-2 से जीती थी. मेरे कोच एवं पिता संजय श्योराण से यही डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले नवंबर में वर्ल्ड कप है. उसके बाद एशियन चैंपियनशिप है. वो कमियां दूर करनी है और कोशिश करेंगे कि गोल्ड मेडल लेकर आएं."

भिवानी: वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट मुक्केबाज नूपुर श्योराण अपने घर भिवानी पहुंच चुकी हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में नूपुर श्योराण ने अपने अनुभवों को साझा किया. नूपुर श्योराण ने कहा "वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला है. अपनी कुछ कमियों का भी पता चला है. जिन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं की अच्छी तैयारी हो सके. जो कमियां इस चैंपियनशिप में रह गई है. वो आगे चलकर मेडल में रुकावट ना बने."

मेडल के साथ नूपुर श्योराण (Etv Bharat)

दादा और पापा से मिली बॉक्सिंग की प्रेरणा: बॉक्सर नूपुर श्योराण ने बताया "मुझे बॉक्सिंग की प्रेरणा अपने दादा और पिता से मिली. 2005 में मम्मी और पापा ने अकादमी शुरू की थी. अकादमी में बहुत से ऐसे बच्चे थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे. उनकी काफी सहायता करते थे. जब बॉक्सर मेडल लेकर आते थे, तो उनको देख कर लगा कि मुझे भी बॉक्सिंग करनी है. 12वीं कक्षा के बाद मैंने बॉक्सिंग शुरू की. अब मैं रेलवे में जॉब करती हूं और रेलवे से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है. मेरी पोस्टिंग भी भिवानी में है और ट्रेनिंग भी भिवानी में है."

भीम अवॉर्डी पिता बोले- बेटी पर नाज: इस मौके पर नूपुर श्योराण के पिता व भीम अवार्डी कोच संजय श्योराण ने बताया "हमें अपनी बेटी मुक्केबाज नूपुर श्योराण पर नाज है. सालों पहले कैप्टन हवा सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग खेल का एक छोटा सा पौधा लगाया था. आज वो पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है. बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में एक नई पहचान दी है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले की तीन बेटियों ने स्वर्ण, रजत व कास्य पदक जीते हैं. इनमें से स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लोबोरिया की शुरूआत भी कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी से हुई थी.

बॉक्सर नूपुर श्योराण के पिता ने जानें क्या कहा (Etv Bharat)

नूपुर के दादा ने की थी बॉक्सिंग की शुरुआत: साल 1965 में नूपुर के दादा हवा सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग की नींव रखी थी. वो लगातार 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे. हवा सिंह को 1988 में अर्जुन अवॉर्ड और 2000 में मरणोपरांत द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वो दो बार के एशियन चैंपियन भी रहे. हवा सिंह ने साल 1966 व 1970 एशियन गेम्स (बैंकॉक) में स्वर्ण पदक जीते. इसके बाद उन्होंने साल 1974 में तेहरान एशियन खेलों में हिस्सा लिया, जहां विवादित फैसले के चलते वो तीसरे स्वर्ण पदक से चूक गए. साल 1980 में हवा सिंह ने बॉक्सिंग से संन्यास लेकर भिवानी बॉक्सिंग विंग के मुख्य कोच बने और देश के लिए सेवाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कई मुक्कबाजों को तैयार किया. 1986 में उन्होंने भिवानी में मुक्केबाजी को प्रशिक्षण स्तर पर शुरू किया, जिससे शहर की खेल में नई पहचान बनी.

हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी में नूपुर का जोरदार स्वागत (Etv Bharat)

दूसरी पीढ़ी- संजय श्योराण की मेहनत और उपलब्धियां: हवा सिंह के बेटे संजय श्योराण ने इस विरासत को आगे बढ़ाया. वो खुद एशियन मेडलिस्ट और भीम अवॉर्डी रहे. उन्होंने पूजा बोहरा (ओलंपियन), सचिन (वर्ल्ड चैंपियन), दीया (एशियन मेडलिस्ट), नमन और अक्षय (कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट) जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया. 2007 में संजय श्योराण ने खिलाड़ी के रूप में अपने करियर को विराम देकर कोचिंग शुरू की. उनके प्रशिक्षण से आज भिवानी के करीब 1200 युवा खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं. संजय श्योराण अब अकेडमी के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं.

तीसरी पीढ़ी- नूपुर श्योराण की विश्व स्तर पर पहचान: संजय श्योराण की बेटी नूपुर श्योराण इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं. वो ओलंपियन और विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं.

