नर्सिंग कर्मी ने की नाबालिग से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज - Molested A Minor

Updated : May 3, 2024, 10:05 AM IST

Published : May 3, 2024, 8:37 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

कोटा. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक नर्सिंग कर्मी पर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. इस मामले में महावीर नगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. जिस नाबालिग से छेड़छाड़ की गई, वह मरीज की अटेंडेंट थी. घटना अस्पताल के नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में हुई है. इसके बाद अस्पताल में हंगामा भी हुआ. हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है. पीड़िता की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी मामी का प्रसव हुआ था. ऐसे में वह उससे मिलने अस्पताल में आई हुई थी. नवजात को पीलिया होने पर एनआईसीयू में भर्ती कराया गया था. जब वो एनआईसीयू में गई तब वहां पर तैनात स्टाफ ने उसे गाऊन पहन कर ही एंट्री करने की बात कही. वो वहां पर बने एक कमरे में गई, जहां पर उसे गाऊन पहनना था. वहां पर स्टाफ कर्मी भी घुस गया जिसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. उसने उसका विरोध किया और बाहर आई. उसने अपने मामा को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. इसे भी पढ़ें- आरएसएस प्री परीक्षा 2023: आरपीएसी ने अभ्यर्थी को किया 2 साल के लिए डीबार, जानिए पूरा मामला - RPSC debarred candidate for 2 years महावीर नगर थाना अधिकारी महेंद्र मारु का कहना है कि आरोपी नर्सिंग कर्मी को थाने पर लाकर पूछताछ की गई है. अभी आरोपी से पूछताछ जारी है. प्रारंभिक अनुसंधान के पूरा होने के बाद इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अस्पताल में पावर सप्लाई करने वाले ठेकेदार के सुपरवाइजर सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि आरोपी संविदा पर मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में लगा हुआ था. घटनाक्रम के बाद पुलिस मौके पर आई थी. ऐसे में उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है.

