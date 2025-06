ETV Bharat / state

11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अटल पथ पर मोहन यादव का योग संगम - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025 BHOPAL

अटल पथ पर मोहन यादव ने किया योग ( Etv Bharat )

Published : June 21, 2025 at 8:34 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 8:50 AM IST

भोपाल : 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देश के साथ-साथ पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के अटल पथ योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी योग किया. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम '' योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ'' यानी एक पृथ्वी-एक स्वास्थ्य के लिए योग'' है. योग संगम में शामिल हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्यता के साथ मनाया गया. इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने तमाम जनप्रतिनिधियों, आईएएस, आईपीएस व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ योग किया. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल रहे. भोपाल के अटल पथ पर मनाया गया 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (Mohan Yadav X account)

योग दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा सीएम मोहन यादव ने कहा, '' स्वस्थ्यम् सर्वदा योगेन. सभी प्रदेशवासियों व योग साधकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. भारत की ऋषि परंपरा ने मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए योग विद्या प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग की अलख जगाकर विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबल बनाया है. आइए, हम सब योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और 'स्वस्थ भारत - समर्थ भारत' की दिशा में योगदान दें.'' योग संगम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Mohan Yadav X account ) योग विश्व के लिए अमूल्य व अद्भुत उपहार सीएम मोहन यादव ने 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आगे कहा, '' योग: कर्मसु कौशलम् , योग साधना भारत द्वारा विश्व को प्रदत्त अमूल्य और अद्भुत उपहार है. आज 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2025 के अवसर पर भोपाल में आयोजित "योग संगम" कार्यक्रम में सहभागिता कर विचार साझा किए. इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मार्गदर्शन प्राप्त किया.'' मोहन यादव ने आगे कहा, '' यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से न केवल विश्व को एक सूत्र में पिरोकर "एक विश्व, एक स्वास्थ्य" का संदेश दिया, अपितु "वसुधैव कुटुम्बकम्" के भाव को पुनः चरितार्थ किया.'' योग से मन शांत होता है : सीएम भोपाल के अटल पथ पर आयोजित योग संगम में सीएम ने कहा, '' योग से मन शांत होता है, शांति से संतोष आता है, संतोष से हम अहिंसा की ओर बढ़ते हैं और अहिंसा से हम अपनी मूल अवधारणा "वसुधैव कुटुम्बकम्" के संकल्प को साकार करते हैं.'' यह भी पढे़ं - सतना में 14 साल की रबर की गुड़िया, इनके योगासन देख दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं लोग भोपाल समेत पूरे प्रदेश में योग दिवस पर कार्यक्रम राजधानी भोपाल के साथ-साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए. वहीं, इंदौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार रजवाड़ा पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ​​​​​​​ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

