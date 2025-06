ETV Bharat / state

सतना में 14 साल की रबर की गुड़िया, इनके योगासन देख दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं लोग - SATNA 14YR OLD YOGA EXPERT

14 साल की रबर की गुड़िया कृपा मिश्रा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 21, 2025 at 7:06 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 7:27 AM IST 4 Min Read

सतना : जिले की एक बेटी है, जिसे योग की अद्भुत कलाओं के लिए रबर की गुड़िया कहा जाता है. 14 वर्षीय योगा छात्र ने इतनी कम उम्र में योग से इतना नाम कमाया है कि पूर्व सीएम शिवराज भी इस बिटिया के फैन हैं. कृपा मिश्रा योग की ऐसी कलाएं जानती हैं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी कहेंगे कि ये बेटी सचमुच रबर की गुड़िया जैसी है. 14 साल की कृपा मिश्रा योग कलाओं के दम पर प्रदेश भर में 12 गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल चीत चुकी हैं. सबसे खास बात है कि उनके योग गुरु कोई और नहीं बल्कि उनके 72 वर्षीय उनके दादाजी हैं. अपने दादाजी के योग से प्रेरित होकर यह बेटी आज योग में इस मुकाम तक जा पहुंची है. छोटी सी उम्र में योगा से बनाई एक अलग पहचान (Etv Bharat) ऐसे योगासन हर किसी के बस की बात नहीं

सतना शहर की बांधवगढ़ कॉलोनी निवासी कृपा मिश्रा पिता विनय आनंद मिश्रा ने छोटी सी उम्र में योग की अलग-अलग विधाओं से प्रदेश और देश भर में अपना नाम रोशन किया है. कृपा मिश्रा के योग की अलग-अलग विधाओं को देखकर लोग दातों तले उंगलियां दबा लेते हैं. दरअसल, कृपा ऐस-ऐसे कठिन योगासन करती हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऐसे योगासन हर किसी के बस की बात नहीं (Etv Bharat) 72 साल के दादाजी हैं कृपा के योग गुरु कृपा के योग गुरु उनके दादाजी महेश मिश्रा की उम्र करीब 72 वर्ष है. कृपा के दादाजी छोटी सी योग क्लास चलाकर स्थानिय लोगों को भी योग से निरोग रहने की कला सिखाते थे, और धीरे-धीरे अपने दादा जी के इस योग की कला को देखकर उनकी पोती कृपा मिश्रा भी योग करने लगी. देखते ही देखते कृपा कठिन से कठिन योग दादाजी से सीखने लगी और आज उसमें महारत हासिल कर चुकी है. कृपा के योगासन देख लोग उसे कहते हैं रबर की गुड़िया (Etv Bharat) बचपन से ही डांस और योग का शौक कृपा के दादा दादा महेश मिश्रा कहते हैं, ''बचपन से ही कृपा डांस की शौकीन थी, और वह अलग-अलग तरीके से डांस कर लेती थी, लेकिन डांस के कुछ स्टेप योग जैसे होते थे, जिससे वह बड़े आसानी से डांस सीख लेती थी. धीरे-धीरे उसका ध्यान योग की ओर बढ़ने लगा और फिर बिटिया ने घर पर ही योग की शुरुआत कर दी'' योग गुरु महेश मिश्रा कहते हैं कि योग ऐसी विधा है, जिसे अंतरात्मा से किया जाए तभी सफलता प्राप्त होती है, और योग में व्यक्ति एकाग्रता और ध्यान से आगे बढ़ता है, वह बचपन से ही योग करते थे. मुश्किल से मुश्किल योगासन भी आसान से कर लेती है कृपा मिश्रा (Etv Bharat) योग प्रतियोगिताओं में बढ़ाया एमपी का गौरव कृपा मिश्रा ने योग की शुरुआत के बाद पहली बार जिले के नागौद में होने वाले योग कंप्टीशन में 10 दिसंबर वर्ष 2019 में भाग लिया था. यहां कृपा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर योग कंपटीशन टनकपुर उत्तराखंड में शामिल हुई, जहां 20 राज्यों के योगकर्ता शामिल हुए. कृपा ने यहां योग में सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में योग कंपटीशन में कृपा ने गोल्ड मेडल जीता. यह भी पढ़ें -योग दिवस पर धर्म नगरी उज्जैन में जुटेंगे 300 साइंटिस्ट, डोंगला वेधशाला से मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात पूर्व सीएम शिवराज भी कृपा के फैन योग में बुलंदियां हासिल करने का ये सिलसिला थमा नहीं, वर्ष 2020 के बाद लॉक डाउन लग जाने पर कृपा ऑनलाइन कंपटीशन में शामिल होती रहीं. इस दौरान कृपा ने 56 मिनट में लगातार 221 बार सूर्य नमस्कार कर गोल्ड मेडल जीता. 3 जनवरी वर्ष 2023 में खेलो इंडिया के तहत योग कंपटीशन में भी कृपा शामिल रहीं. इतना ही नहीं, सतना नगर निगम द्वारा आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में कृपा ने अपने योगासनों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को चौंका दिया, शिवराज ने भी इस बेटी की जमकर सराहना करते हुए सम्मान भी किया था।

Last Updated : June 21, 2025 at 7:27 AM IST