ETV Bharat / state

सिकराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जिंदा जली वृद्ध महिला, जांच में जुटी पुलिस - Woman dies in fire in Dausa

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 10, 2024, 8:58 AM IST | Updated : May 10, 2024, 9:59 AM IST

आग में जिंदा जली महिला ( फोटो ईटीवी भारत )

दौसा. जिले के सिकराय उपखंड में स्थित डूंगर कुंडेरा में बीती रात आगजनी की घटना में एक 50 वर्षीय महिला जिंदा जल गई. आगजनी के इस हादसे में जलने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों ने मामले की सूचना मानपुर थाना पुलिस को दी. ऐसे में थाने के एएसआई दौलत सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला के शव को कब्जे में लेकर सिकराय मोर्चरी में रखवाया है. घटना के बाद मृत महिला के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मानपुर थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. ऐसे में आग बुझाने के प्रयास में महिला आग की चपेट में आई है. जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, महिला का शव मोर्चरी में रखवाया है. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. पढ़ें: श्रीगंगानगर में 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान, मिलावट की आशंका पर पांच हजार लीटर वनस्पति व घी सील आग की लपटों से हुई मौत: मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि बीती देर रात करीब साढ़े 11 बजे घर के पास ही रखी लकड़ियों (बड़िते) में बिजली का तार टूटने से आग लग गई थी. इस दौरान लाली देवी (50) पत्नी श्योपाल सैनी निवासी भंडारा की ढाणी कुंडेरा डूंगर को आग की घटना के बारे में पता चला. जिसके चलते वह रात में आग बुझाने के लिए गई. लेकिन वह खुद ही आग की लपटों में घिर गई, जिससे महिला का पूरा शरीर बुरी तरह झुलस गया. वहीं आगजनी की सूचना मिलने पर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान परिजनों ने महिला को बचाने के काफी प्रयास किए. लेकिन पूरा शरीर आग की चपेट में आने से महिला बुरी तरह से झुलस गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सरपंच जियालाल सैनी ने बताया कि मृतका महिला के तीन बेटे गिल्याराम, पूरणमल और मोहनलाल है. ऐसे में तीनों बेटे अलग-अलग घरों में रहते है. वहीं मृत महिला लाली देवी अपने मझले बेटे पुरणमल के साथ रहती थी. पुलिस के अनुसार मामले में रात के समय महिला का अकेले घर से बाहर निकलना और उसी दौरान बिजली का तार टूटने से आगजनी की घटना होना. मामले में संदेह पैदा करता है जिसके चलते मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. धौलपुर में करंट से झुलसी युवती (फोटो ईटीवी भारत, धौलपुर) इधर ,धौलपुर में करंट से झुलसी युवती : धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव सुंदरपुर में टेंशन लाइन की चपेट में आने से 18 साल की युवती गंभीर रूप से झुलस गई. करंट लगने से युवती का एक हाथ पूरी तरह से काटकर अलग हो गया है. घायल युवती को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है लेकिन नाजुक हालत होने की वजह से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया है. युवती के पिता होलीराम ने बताया कि आज सुबह करीब 3:00 बजे उसकी लड़की नेहा घर के पास ही खेत में झोपड़ी पर जा रही थी. जहां खेतों पर बिजली के झूलते तारों से उसका हाथ अचानक टकरा गया. जिससे युवती का हाथ कट कर जमीन पर गिर गया और वह गम्भीर रूप से घायल हो गई. जब थोड़ी देर बाद पीड़िता की मां ने उसे तलाश किया तो वह उसे देखने के लिए खेतों की तरफ़ गई, जहां युवती खेत की मेड़ के पास करंट से झुलसी हुई अवस्था पड़ी थी. पिता ने बताया कि उसकी बेटी मानसिक तौर पर मंदबुद्धि है.वहीं मामले को लेकर दिहोली थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता होलीराम ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दिहोली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है. पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले को लेकर जांच की जा रही है.

Last Updated : May 10, 2024, 9:59 AM IST