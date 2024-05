ETV Bharat / state

यूपी के पत्रकार की हत्या का आरोपी खंडवा में चलती ट्रेन से कूदा, महाराष्ट्र से पकड़कर ला रही थी पुलिस - Murder Accused Jumps out of Train

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2024, 7:46 AM IST | Updated : May 18, 2024, 8:39 AM IST

मृतक पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव (बाएं) और हत्या का आरोपी जमीरुद्दीन (दाएं) ( Etv Bharat )

यूपी पुलिस के जवानों ने खंडवा जीआरपी में दर्ज कराया मामला (Etv Bharat) खंडवा. यूपी के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या का आरोपी जमीरुद्दीम खंडवा स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. दरअसल, उत्तरप्रदेश पुलिस हत्या के आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़कर ला रही थी. आरोपी ने ट्रेन में टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और यूपी पुलिस के जवानों से बचकर चलती ट्रेन से खंडवा स्टेशन के आउटर पर छलांग लगा दी. जबतक जवानों ने चेन पुलिंग की लेकिन देर हो चुकी थी. तेज रफ्तार होने के कारण ट्रेन रुकी नहीं और आरोपी फरार होने में कामयाब रहा. यूपी के पत्रकार की हत्या का मामला यूपी पुलिस के जवानों ने खंडवा जीआरपी थाने में घटना की जानकारी दी है. वहीं अब पुलिस स्टेशन पर और शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही. बता दें कि उत्तरप्रदेश के जौनपुर में बीते सोमवार को एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पत्रकार की हत्या के शक में कुछ लोगो पर शंका जाहिर की, इसी बीच एक संदेही जौनपुर से भाग कर मुंबई चला गया, जिसे यूपी पुलिस ने मुंबई की ठाणे पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था. पत्रकार की हत्या में गिरफ्तार किए गए आरोपी जमीरुद्दीन कुरैशी को मुंबई से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, इसी दौरान वह ट्रेन से कूद कर भाग निकला. Read more - खंडवा में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक फैली लपटें देख सहमे लोग, कॉटन की गठानें जलकर खाक पुलिसकर्मियों को धक्का देकर लगाई छलांग इधर सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. घटना का खुलासा भी तब हुआ जब सोशल मीडिया पर पत्रकार की हत्या में शामिल शख्स के फरार होने की सूचना वायरल हुई. जीआरपी पुलिस के एएसआई अन्नी लाल ने कहा, '' यूपी में 13 मई को एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, जिसमें 5 आरोपी शामिल थे. उनमे से एक जमीरुद्दीन कुरैशी भी था, जो घटना के बाद मुंबई भाग गया था. क्राइम ब्रांच ठाणे ने आरोपी जमीरुद्दीन कुरैशी को पकड़ लिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस के उपनिरिक्षक मंसाराम और आरक्षक ब्रजेंद्र उसे लेने गए थे. आरोपी ने खंडवा स्टेशन के पास लघु शंका का बहाना किया, और जैसे ही गाड़ी खंडवा स्टेशन से आगे बढ़ीं, आउटर पर आरोपी ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर ट्रेन से छलांग लगा दी.''

May 18, 2024, 8:39 AM IST