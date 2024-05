ETV Bharat / state

हिमाचल में नामांकन वापसी का अंतिम दिन, चुनावी रण में उतरेंगे कितने उम्मीदवार, 3 बजे के बाद होगी तस्वीर साफ - Nomination Withdrawal Last Day

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 17, 2024, 9:11 AM IST | Updated : May 17, 2024, 10:21 AM IST

फाइल फोटो ( ETV Bharat )

Last Updated : May 17, 2024, 10:21 AM IST