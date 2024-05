आग उगलेगा सूरज! हरियाणा में गर्मी का प्रकोप, जानें कैसा रहेगा मई महीने में मौसम - Haryana Weather Update

Heat Wave In Haryana ( )

Updated : May 2, 2024, 10:35 AM IST

Published : May 2, 2024, 9:54 AM IST

By ETV Bharat Haryana Team

चंडीगढ़: चंडीगढ़ मौसम विभाग ने मई महीने का हरियाणा मौसम अपडेट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक मई का पहला हफ्ता ज्यादा गर्म नहीं रहेगा. क्योंकि अभी भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा. लिहाजा मई के पहले हफ्ते हरियाणा में लू का असर देखने को नहीं मिलेगा. रात के समय लोग ठंडक महसूस कर सकेंगे. मौसम के मिजाज को देखते हुए मई में दो या तीन बार बारिश हो सकती है. हरियाणा मौसम अपेडट: चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में अप्रैल में 5 वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुके हैं. मई के पहले हफ्ते में 3 और 4 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है. ऐसे में मई के पहले हफ्ते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने ये भी साफ किया कि आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. पहला हफ्ता साफ रहेगा. वहीं महीने के अंत में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी. हरियाणा में लू के आसार नहीं: चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मई में भी लू (Heat Wave In Haryana) चलने के आसार कम ही हैं. बीच-बीच में हिमालयन रीजन में लगातार वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मौसम बिगड़ रहा है. उसे देखते हुए मई के पहले दो हफ्ते लू चलने के आसार कम ही हैं. इस बार जून तक प्री-मानसून की बारिश होने की संभावना है. इस बार अभी तक मानसून सामान्य माना जा रहा है. ये भी पढ़ें- जींद में बारिश और ओलावृष्टि, अनाज मंडियों में खुले में रखी गेहूं की फसल भीगी - Rain In Haryana

चंडीगढ़: चंडीगढ़ मौसम विभाग ने मई महीने का हरियाणा मौसम अपडेट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक मई का पहला हफ्ता ज्यादा गर्म नहीं रहेगा. क्योंकि अभी भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा. लिहाजा मई के पहले हफ्ते हरियाणा में लू का असर देखने को नहीं मिलेगा. रात के समय लोग ठंडक महसूस कर सकेंगे. मौसम के मिजाज को देखते हुए मई में दो या तीन बार बारिश हो सकती है. हरियाणा मौसम अपेडट: चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में अप्रैल में 5 वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुके हैं. मई के पहले हफ्ते में 3 और 4 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है. ऐसे में मई के पहले हफ्ते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने ये भी साफ किया कि आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. पहला हफ्ता साफ रहेगा. वहीं महीने के अंत में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी. हरियाणा में लू के आसार नहीं: चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मई में भी लू (Heat Wave In Haryana) चलने के आसार कम ही हैं. बीच-बीच में हिमालयन रीजन में लगातार वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मौसम बिगड़ रहा है. उसे देखते हुए मई के पहले दो हफ्ते लू चलने के आसार कम ही हैं. इस बार जून तक प्री-मानसून की बारिश होने की संभावना है. इस बार अभी तक मानसून सामान्य माना जा रहा है. ये भी पढ़ें- जींद में बारिश और ओलावृष्टि, अनाज मंडियों में खुले में रखी गेहूं की फसल भीगी - Rain In Haryana

Last Updated : May 2, 2024, 10:35 AM IST