राज्यपाल ने आपदाग्रस्त धराली और हर्षिल क्षेत्र का किया दौरा, प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा - UTTARAKHAND GOVERNOR GURMEET SINGH

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान राज्यपाल ने आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुना.

Uttarakhand Dharali Disaster
राज्यपाल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया दौरा (Photo-Information Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2025 at 8:42 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 8:57 AM IST

उत्तरकाशी: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बीते दिन उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली हर्षिल और मुखबा का दौरा किया. इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रभावित परिवारों से भेंट की और राहत एवं सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया. राज्यपाल ने मुखबा में धराली हर्षिल से आए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

मुखबा में राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन, राहत एवं सुरक्षा कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों से चल रहे राहत और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी ली. राज्यपाल ने मुखबा में धराली हर्षिल से आए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग और सहायता का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार एवं पूरा प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है. राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता और पुनर्वास के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि प्रभावित लोग शीघ्र ही सामान्य जीवन में लौट सकें.

Uttarakhand Dharali Disaster
राज्यपाल ने आपदा प्रभावितों की सुनी समस्याएं (Photo-Information Department)

राज्यपाल ने प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा, परिश्रम और त्वरित कार्रवाई से राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिली. विशेष रूप से राज्यपाल ने 14 राजपूताना रेजीमेंट के जवानों की सराहना की, जिन्होंने स्वयं आपदा से प्रभावित होने के बावजूद राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय योगदान दिया. उन्होंने इसे मानवता की सच्ची सेवा और साहसिक कर्तव्यनिष्ठा का प्रेरणादायक उदाहरण बताया.

Uttarakhand Dharali Disaster
राज्यपाल ने आपदा प्रभावितों की सुनी समस्याएं (Photo-Information Department)

Last Updated : August 26, 2025 at 8:57 AM IST

TAGGED:

उत्तराखंड धराली आपदाUTTARKASHI LATEST NEWSUTTARAKHAND DHARALI DISASTERUTTARKASHI DHARALI DISASTERUTTARAKHAND GOVERNOR GURMEET SINGH

