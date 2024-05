ETV Bharat / state

जलदाय विभाग के दावों की खुली पोल, टैंकर से पानी बेचने की शिकायत पर चार ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज - FIR against tanker driver

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 26, 2024, 7:53 AM IST | Updated : May 26, 2024, 8:02 AM IST

चार ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

चार ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज (वायरल वीडियो) जयपुर. शहर के करधनी एवं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सरकारी टैंकर से पानी बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की और से चार ड्राइवरों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की गई है. चारों टैंकर ड्राइवरों के खिलाफ करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर (द्वितीय) अमिताभ शर्मा ने शनिवार को बताया कि विभाग को निःशुल्क टैंकर की एवज में पैसे की मांग करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जिस पर अधीक्षण अभियंता (उत्तर) भवानी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि संबंधित टैंकर ड्राइवर लक्ष्मण, नारायण शर्मा, वीरेंद्र गुर्जर एवं हिम्मत सिंह के विरुद्ध करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पढ़ें: आग उगलती गर्मी से उदयपुर के पर्यटन पर भी पड़ा असर, दोपहर में लॉकडाउन जैसा नजारा, शाम में लगता है सैलानियों का जमावड़ा आमजन की और से टैंकर के ड्राइवरों के वीडियो भी बनाए गए हैं जिसमें सरकारी टैंकर के ड्राइवर आमजन से टैंकर के लिए मोल भाव करते हुए साफ नजर आ रहे हैं. लोगों से यह सरकारी टैंकर के ड्राइवर नि:शुल्क पानी के 700 से 1200 तक वसूल कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरकत में आया और इन सरकारी टैंकरों के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की किल्लात वाले इलाकों और टैल एंड पर स्थित शेत्र में पानी सप्लाई के लिए नि:शुल्क सरकारी टैंकर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह ड्राइवर पानी किल्लत का गलत फायदा उठाते हैं और नि:शुल्क पानी को भी बेच रहे हैं. अक्सर सरकारी टैंकर से पानी बेचने की शिकायत विभाग के पास आती है, लेकिन लंबे समय बाद विभाग की और से यह बड़ी कारवाई की गई. वायरल वीडियो भी आमजन की ओर से विभाग को उपलब्ध कराए गए इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार सरकारी टैंकरों के ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. विभाग के दावों की खुली पोल: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से भीषण गर्मी में आमजन के लिए नि:शुल्क पानी वितरण के लिए सरकारी टैंकरों की व्यवस्था की जाती है. अक्सर विभाग के पास सरकारी टैंकरों को बेचने की शिकायत आती है लेकिन विभाग इससे इनकार कर देता था. लेकिन जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं. एक ड्राइवर साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है कि वह 800 से 900 से कम में टैंकर खाली नहीं करता है. उसकी रिद्धि सिद्धि नगर के लिए बुकिंग है और वही टैंकर लेकर जा रहा है. मोल भाव के बाद यह टैंकर चालक 700 रुपए में टैंकर डालने के लिए हां कर देता है एक अन्य वीडियो में चालक मोलभाव करता है और 1200 रुपए की मांग करता है. वीडियो में साफ कहता नजर आ रहा है कि वह 600 में दो जगह यह टैंकर खाली करता है. अंत में यह ड्राइवर भी 850 रुपए में टैंकर डालने के लिए राजी हो जाता है.

चार ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज (वायरल वीडियो) जयपुर. शहर के करधनी एवं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सरकारी टैंकर से पानी बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की और से चार ड्राइवरों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की गई है. चारों टैंकर ड्राइवरों के खिलाफ करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर (द्वितीय) अमिताभ शर्मा ने शनिवार को बताया कि विभाग को निःशुल्क टैंकर की एवज में पैसे की मांग करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जिस पर अधीक्षण अभियंता (उत्तर) भवानी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि संबंधित टैंकर ड्राइवर लक्ष्मण, नारायण शर्मा, वीरेंद्र गुर्जर एवं हिम्मत सिंह के विरुद्ध करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पढ़ें: आग उगलती गर्मी से उदयपुर के पर्यटन पर भी पड़ा असर, दोपहर में लॉकडाउन जैसा नजारा, शाम में लगता है सैलानियों का जमावड़ा आमजन की और से टैंकर के ड्राइवरों के वीडियो भी बनाए गए हैं जिसमें सरकारी टैंकर के ड्राइवर आमजन से टैंकर के लिए मोल भाव करते हुए साफ नजर आ रहे हैं. लोगों से यह सरकारी टैंकर के ड्राइवर नि:शुल्क पानी के 700 से 1200 तक वसूल कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरकत में आया और इन सरकारी टैंकरों के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की किल्लात वाले इलाकों और टैल एंड पर स्थित शेत्र में पानी सप्लाई के लिए नि:शुल्क सरकारी टैंकर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह ड्राइवर पानी किल्लत का गलत फायदा उठाते हैं और नि:शुल्क पानी को भी बेच रहे हैं. अक्सर सरकारी टैंकर से पानी बेचने की शिकायत विभाग के पास आती है, लेकिन लंबे समय बाद विभाग की और से यह बड़ी कारवाई की गई. वायरल वीडियो भी आमजन की ओर से विभाग को उपलब्ध कराए गए इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार सरकारी टैंकरों के ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. विभाग के दावों की खुली पोल: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से भीषण गर्मी में आमजन के लिए नि:शुल्क पानी वितरण के लिए सरकारी टैंकरों की व्यवस्था की जाती है. अक्सर विभाग के पास सरकारी टैंकरों को बेचने की शिकायत आती है लेकिन विभाग इससे इनकार कर देता था. लेकिन जो वीडियो वायरल हुए हैं उससे सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं. एक ड्राइवर साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है कि वह 800 से 900 से कम में टैंकर खाली नहीं करता है. उसकी रिद्धि सिद्धि नगर के लिए बुकिंग है और वही टैंकर लेकर जा रहा है. मोल भाव के बाद यह टैंकर चालक 700 रुपए में टैंकर डालने के लिए हां कर देता है एक अन्य वीडियो में चालक मोलभाव करता है और 1200 रुपए की मांग करता है. वीडियो में साफ कहता नजर आ रहा है कि वह 600 में दो जगह यह टैंकर खाली करता है. अंत में यह ड्राइवर भी 850 रुपए में टैंकर डालने के लिए राजी हो जाता है.

Last Updated : May 26, 2024, 8:02 AM IST